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Gündem FETÖ propagandasına izin vermeyen Muhittin Böcek'e linç
Gündem

FETÖ propagandasına izin vermeyen Muhittin Böcek'e linç

Yeniakit Publisher
2023-09-30 22:02:00 -
FETÖ propagandasına izin vermeyen Muhittin Böcek'e linç

'Kanun Hükmü' filminin ortaya çıkmasıyla Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi. Gelişmeyi duyuran Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek lince uğradı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yönetmen Nejla Demirci'nin "Kanun Hükmü" isimli belgeselinin festival seçkisinden çıkarılmasıyla başlayan tartışmaların ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

60. Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edildiğini duyuran Böcek, "Festivalimizi bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan süreç sebebiyle iptal ettiğimizi tüm sinemaseverlere üzülerek bildiriyorum" dedi.

İptali böyle duyurdu

Böcek şu ifadeleri kullandı:

"Değerli sinemaseverler, kıymetli hemşehrilerim;

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak özüne döndürdüğümüz, yıllara meydan okumuş, Antalya’mızın ve ülkemizin en önemli markalarından biri olan ve 7-14 Ekim tarihleri arasında yapmayı planladığımız Antalya Altın Portakal Film Festivali’mizi bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan süreç sebebiyle iptal ettiğimizi tüm sinemaseverlere üzülerek bildiriyorum. Şahsıma ve belediyemize malum film üzerinden isnat edilen suçlamaların tamamını da gerçek muhataplarına aynen iade ediyorum. Kamuoyuna saygılarımla."
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Karar sonrası bazı çevreler Böcek'e sert tepki gösterdi.

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