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Gündem FETÖ operasyonunda yakalanan 8 avukat serbest bırakıldı
Gündem

FETÖ operasyonunda yakalanan 8 avukat serbest bırakıldı

Zonguldak'ta FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 avukat serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 21:10:00 -
FETÖ operasyonunda yakalanan 8 avukat serbest bırakıldı

Zonguldak'ta FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 avukat serbest bırakıldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütünün "avukatlar mahrem yapılanmasında" oldukları iddia edilen ve dün yakalanan 8 avukatın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılıkça serbest bırakıldı.

Diğer zanlılar ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

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