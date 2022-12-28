FETÖ operasyonunda yakalanan 8 avukat serbest bırakıldı
Zonguldak'ta FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 avukat serbest bırakıldı.
Zonguldak'ta FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 avukat serbest bırakıldı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütünün "avukatlar mahrem yapılanmasında" oldukları iddia edilen ve dün yakalanan 8 avukatın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılıkça serbest bırakıldı.
Diğer zanlılar ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.