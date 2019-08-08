FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

Karabük polisi tarafından 3 yıl aradan sonra yeni bir yapılanma içerisine giren FETÖ üyelerine yönelik 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 3’ü tutuklandı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince önceki sabah Karabük merkezli Zonguldak ve Kocaeli’de eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirmişti. Operasyonda, aralarında örgütün sözde il, hakim ve savcılar, imamlar, finansman ve emniyet sorumluları ile mütevelli heyeti mensuplarının bulunduğu R.T., E.İ., E.E., M.E.G., M.Ö., S.Ş., D.S., C.A., Ş.A., C.Ö., E.K., M.Ü., N.O., T.G., S.S., M.Ö., M.Ş., Z.O., A.B. ve T.A. isimli 20 şahıs gözaltına alındı.

Karabük’e getirilen şahıslardan A.B. ve T.A. isimli şahsılar emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, emniyette 3 gün boyunca sorguları süren aralarında bayanlarında olduğu 18 kişi sağlık kontrolü geçirildikten sonra yoğun güvenlik önlemleri altında Karabük Adliyesine sevk edilmişti.

Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 9’u savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 9 kişiden M.Ö., D.S. ile C.A isimli şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.S., C.Ö., E.İ., T.G., R.T. ve S.Ş. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.