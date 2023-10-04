  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu işte profesyonel oldular! Sözcü bir gün şantajcı bir gün montajcı

Hakan Fidan’dan flaş açıklama! Az önce duyurdu! Tüm Türkiye'yi şok etmişti

Yunan general Atina'yı salladı! Türkiye'yi kötülemek isterken öyle bir veri paylaştı ki...

Putin’den dünyayı sallayan karar! Bakalım şimdi ne olacak

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında sıcak gelişme!

Bu hızla millete bile koşamıyorlar Terör duruşmasında CHP hazır bulundu

Görüntüler Türkiye'den! Karla mücadele erken başladı

MHP’de flaş gelişme! O haber az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

İspanya'da yapılacak görüşmeye katılmayı reddetmişti! Nedeni anlaşıldı Türkiye yoksa biz de yokuz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan "yeni anayasa" açıklaması!
Gündem FETÖ operasyonunda 11 tutuklama
Gündem

FETÖ operasyonunda 11 tutuklama

Yeniakit Publisher
2023-10-04 18:46:00 -
FETÖ operasyonunda 11 tutuklama

Balıkesir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ'ye yönelik Balıkesir, İstanbul, İzmir, Bursa ve Hatay'da eş zamanlı yapılan operasyonda yakalanan 25 zanlının işlemleri tamamlandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince yapılan çalışmada, FETÖ'nün güncel Balıkesir il yapılanması içerisinde yer aldıkları, cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin yakınlarını finanse ettikleri iddiasıyla Balıkesir merkezli ve Bursa, Hatay, İzmir ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bakanlık güzel haberi duyurdu!
Bakanlık güzel haberi duyurdu!

Gündem

Bakanlık güzel haberi duyurdu!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dava sonuçlandı! Mahkemeden terör sevici Merdan kararı
Dava sonuçlandı! Mahkemeden terör sevici Merdan kararı

Gündem

Dava sonuçlandı! Mahkemeden terör sevici Merdan kararı

Hakan Fidan'dan çok sert Suriye ve Irak açıklaması!
Hakan Fidan'dan çok sert Suriye ve Irak açıklaması!

Gündem

Hakan Fidan'dan çok sert Suriye ve Irak açıklaması!

Bu ne biçim bir iş? Biri savcı biri adli tıp müdürü
Bu ne biçim bir iş? Biri savcı biri adli tıp müdürü

Gündem

Bu ne biçim bir iş? Biri savcı biri adli tıp müdürü

'Egemenliğimize saygı duyulmalı' diyen Irak'ın Savunma Bakanı Ankara'ya geliyor!
'Egemenliğimize saygı duyulmalı' diyen Irak'ın Savunma Bakanı Ankara'ya geliyor!

Gündem

'Egemenliğimize saygı duyulmalı' diyen Irak'ın Savunma Bakanı Ankara'ya geliyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23