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FETÖ, İzmir'deki bir vakfı 4 milyon TL zarara uğratmış!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün, kapatılan Akyazılı Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı'nı 4 milyon 201 bin TL zarara uğrattığı ortaya çıktı.

18 Ekim 2018 Perşembe 11:32
FETÖ, İzmir'deki bir vakfı 4 milyon TL zarara uğratmış!

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu sanık Cahit Ok hakkında hazırlanan iddianamede, örgütle bağlantısı nedeniyle kapatılan vakfın taşınmazların FETÖ ile ilişkili kişi ya da kurumlara düşük ücretle kiralanarak kurumu 4 milyon 201 bin lira zarara uğratıldığı belirtildi. 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Ok hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olma ve hizmet nedeniyle emniyeti suistimal" suçlamalarıyla hazırlanan iddianame, İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. 

İddianamede, KHK ile kapatılan Akyazılı Orta ve Yüksek Eğitim Vakfının 1972 yılında Karşıyaka ilçesinde Nefi Akyazılı, Yusuf Bekmezci ve İlhan İşbilen tarafından kurulduğunu, sanığın da 2011 ila 2016'da burada genel sekreterlik yaptığı belirtildi.

Vakfın arşiv kayıtlarında kırmızı kategoride aranan FETÖ firarisi Abdullah Aymaz'ın bir yazısının bulunduğu belirtilen iddianamede, yazıda ise "vakfın kurucusu olan Nefi Akyazılı'nın birçok taşınmazı vakfa bağışladığı, Gülen'in vakfa ait Bozyaka'daki bir yeri yurt için istediği, örgüt elebaşının 1966'da İzmir'e geldiği günlerde gördüğü rüyasında bu arazinin bulunduğu alanda dünyayı kuşatacak bir inşaatın başlatıldığını gördüğü ve bunun üzerine "Yeni Bir Dünya" şiirini yazdığı, bu yüzden vakfın "büyük bir hizmetin çekirdeğini taşıyan ak talihli bir vakıf" olduğuna ilişkin değerlendirmesinin de yer aldığı kaydedildi. 

Zarar müfettiş raporunda

Soruşturmayı yürüten savcı, hazırladığı iddianamede, müfettişlerce hazırlanan denetim raporuna da dikkati çekti. 

İddianamede, Akyazılı Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı'nın FETÖ'nün ülke genelinde güçlü vakıflarından biri olduğu, 23 ilde 105 taşınmazının bulunduğu ve öz sermayesinin de yüksek olduğuna dikkat çekilerek, "Örgüte tahsisli bir vakıf olan Akyazılı Orta ve Tüksek Eğitim Vakfı'nın taşınmazlarının FETÖ terör örgütüne müzahir kişi ya da kuruluşlara düşük ücretlerle kiralandığı, yalnızca 4 ilde yapılan inceleme sonucunda düzenlenen rapora göre vakfın toplam zararının 4 milyon 201 bin 677 lira olduğu ve aralarında Cahit Ok'un da bulunduğu vakıf mütevelli heyeti üyelerinin bundan sorumlu olduğu anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı. 

Vakıf yönetiminde görev alan şüphelilerin, iştirak halinde hareket ederek Akyazılı Orta ve Yüksek Öğretim Vakfına ait taşınmazları terör örgütüne tahsis ettiklerine işaret edilen iddianamede, sanık Ok'un da "Hizmet nedeniyle emniyeti suistimal" suçunu işlediğine ilişkin hakkında yeterli suç şüphesi oluşturan delillerin elde edildiği aktarıldı.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 11:32
  1. FETÖ
  2. Fetullahçı Terör Örgütü
  3. Cahit Ok
  4. İzmir
  5. Akyazılı Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı
  6. Mahkeme
  7. ifade

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