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FETÖ itirafçısı her şeyi anlattı!

FETÖ'nün ÖSYM yapılanmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, sınav sorularının nasıl kopyalandığı ortaya çıktı.

18 Kasım 2018 Pazar 17:48
FETÖ itirafçısı her şeyi anlattı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yapılanmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, firari sanık Kazım Kargı'nın geliştirdiği program üzerine yaptığı güncelleme üzerine eklenen casus yazılım vasıtasıyla sınav sorularının örgüt üyelerine aktarılmasını sağladığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 6'sı eski ÖSYM çalışanı 10 sanık hakkında hazırlanan ve 21. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ÖSYM'nin "kozmik odası" olarak bilinen Soru Hazırlama ve Geliştirme Başkanlığında, Bakanlar Kurulu kararıyla inceleme yapıldığı belirtildi.

"Mahir" kod adlı firari sanık Bekir Şimşek ve "Halit" kod adlı itirafçı M.D'nin örgütün sözde ÖSYM imamı olduğu anlatılan iddianamede, kurum çalışanı olmayan firari sanık Kazım Kargı'nın, Ankara'da bir yazılım firmasının ortaklarından ve "ProNMS" isimli programın kurucusu olduğu, söz konusu programın ÖSYM dahil bazı kamu kurum ve kuruluşlarda kullanıldığı kaydedildi.

Kargı'nın, söz konusu programın güncellemelerini yapmak ve sistemdeki sorunları çözmek için sıkça ÖSYM'ye gittiği aktarılan iddianamede, Kargı'nın söz konusu programa günceleme yaptığı ve ÖSYM sistemine kurulan sanal sunucu vasıtasıyla sınav sorularını FETÖ üyelerince kopyalanmasını sağlandığı anlatıldı.

İddianamede, Kargı'nın, sınav sorularının dışarıya çıkarılması işleminden habersiz olmasının mümkün olmadığını ifade edildi.

Soruları sanal sunucuya kopyalamışlar

İddianamede, soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan eski ÖSYM çalışanı E.A'nın beyanları da yer aldı.

Firari Kargı ile ÖSYM'de çalışmaya başlamasından sonra tanıştığını dile getiren E.A, ÖSYM çalışanı olan firari Süleyman Salın'ın 2014 başlarında kendisinden sistem yöneticisi olduğu için sanal bir sunucu kurmasını istediğini, bunun üzerine "WSUS" isimli bir sanal sunucu kurduğunu söyledi.

Söz konusu sanal sunucunun, sınav sorularının basıma götürülmek üzere SIR cihazına yüklendiği sırada, dosyaların ProNMS yazılımı aracılığıyla bir kopyasının da WSUS'a atılmasını sağlamak olduğunu anlatan E.A, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kez Süleyman Salın'ın içinde sınav sorularının olduğunu düşündüğüm bir CD ile odadan çıktığını gördüm. Salın, Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığında bulunan ve ortak olarak kullanılan A-2009 numaralı sistem yöneticisi odasına genelde öğle arası gelirdi. Soruları da bu sırada aldığını düşünüyorum. Salın'ın, sınav sorularını WSUS isimli sanal sunucudan alarak Fetullah Gülen cemaati mensuplarına verilmek üzere cemaat abisi olan Bekir Şimşek'e götürdüğünü düşünüyorum. Sınav sorularının sisteme kopyalanması ve kurum dışına çıkartılması işlemi Salın ve Kargı ve benim bilgim dahilinde olmuştur. Yaptıklarımızdan pişmanım."

ByLock kullanıcısı

Darbe girişiminden sadece 2 gün önce Türkiye'den kaçtığı tespit edilen Kargı hakkında iddianamede, eşinin beyanları da yer aldı. Buna göre 13 Temmuz 2016'da Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçan Kargı, bu ülkede bilgisayar programları yazmaya devam ediyor.

Kargı'nın eşi, darbe girişiminden sonra firari Kargı'nın kendisini Gürcistan'a çağırdığı, buradan Amerika'ya geçeceklerini söylediğini ancak kendisi hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı olmasından dolayı Gürcistan'a gidemediğini dile getirdi.

İddianamede yer alan diğer tespitte Kargı'nın, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u "0530 416 XX XX" numaralı telefon hattı üzerinden 24 Aralık 2015 ve 18 Şubat 2016 tarihleri arasında kullandığı belirlendi.

Firari Kargı'nın ByLock kullanıcı adının "sssq", programa giriş şifresinin de "[email protected]#q" olduğu aktarıldı.

Sanıkların, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "ÖSYM kanununa muhalefet", "bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından cezalandırılması isteniliyor.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 17:48
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