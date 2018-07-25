0553 313 94 23

FETÖ imamı Adil Öksüz hakkında kritik bilgi! Kameraların yönünü değiştirmiş

Terör örgütü FETÖ'nün firari sözde hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün 2016'da Adana'da yaklaşık 15 kişinin katıldığı örgüt toplantısı sırasında Adil Öksüz'ün ısrarı üzerine oteldeki kameraların yönünün değiştirildiği, cep telefonlarının bir poşet içinde toplandığı bilgisi açıklandı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:19
FETÖ imamı Adil Öksüz hakkında kritik bilgi! Kameraların yönünü değiştirmiş

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) firari "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün Adana'da örgüt toplantısı yaptığı iddia edilen otelin sahibi ve işletmecisi ile iki çalışanı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede, tanıkların Öksüz'ün gizliliğe verdiği öneme ilişkin ifadeleri yer aldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ ile bağlantılı oldukları iddia edilen otel sahibi O.K. ve otelin işletmecisi K.E. ile çalışanları A.K. ve Z.E. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuklanan şüpheliler için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede itiraflarına yer verilen tanık U.Ö, 2015'te söz konusu otelde işe başladığını belirterek, burada örgütün sohbet toplantıları yapıldığını ileri sürdü.

ADİL ÖKSÜZ KAMERANIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRMİŞ

Toplantı öncesi herkesin cep telefonlarının bir poşet içinde toplandığı bilgisini veren U.Ö, şöyle devam etti:

"Bu telefonlar resepsiyon görevlisi A.K'ye teslim edilirdi. Beni bu toplantılara almadıkları için içerikleri hakkında bilgi sahibi değilim. Yanılmıyorsam 2016 yılının mart ayında akşam saatlerinde yaklaşık 15 kişi kendi araçları ile otele geldiler. Şahıslardan biri benden kameraların yönünü değiştirmemi istedi. Ben de böyle bir şeyin mümkün olmayacağını söyledim. Bunun üzerine ısrar etti, yine aynı kararlılıkla hayır yanıtını verdim. Daha sonra işletmeci K.E. ile telefonla görüştüm. Bana 'kameranın yönünü çevir veya ne istiyorlarsa yap' gibi bir ifadede bulundu. Ben de kameraların yönünü çevirdim. Daha sonra televizyon izlerken, bana 'kameranın yönünü çevir' diyen insanı televizyonda gördüm. Bu şahıs Adil Öksüz'dü."

Tanık H.Ş. ise 2016'da otelde çok gizli bir toplantı yapıldığını duyduğunu aktararak, "Otel personellerinden F.U, bu toplantılarda servis ve garson ekibinin tamamen gönderildiğini, programda olmamasına rağmen kendisine yemek yaptırıldığını belirterek, servis yaptığı kişinin kesin ve emin olarak Adil Öksüz olduğunu bana söyledi. Bu tip gizli toplantıların ara ara yapıldığını, oteldeki tüm kameraların kapatıldığını ya da kameraların yönlerinin değiştirildiğini, kameraların yönlerinin değiştirilmesinin de İ.İ. isimli şahsa yaptırıldığını hem İ.İ'den hem de tüm personelden öğrendim. Bu tip gizli toplantılar yapılacağı zamanlar da tüm personelin izinli olarak otelden uzaklaştırıldığı, sadece resepsiyon görevlisi A. K'nin otelde bırakıldığını duydum.'' ifadesini kullandı.

ÖKSÜZ'ÜN OTELDE TOPLANTI YAPMASINA OLANAK SAĞLAMIŞLAR

İddianamenin değerlendirme bölümünde ise otelin sahibi O.K. ile işletmecisi K.E'nin, FETÖ/PDY'nin faaliyetleri çerçevesinde oluşturulmuş şehir dışından gelen gezi kafilelerini otelde barındırdığı, otelde silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında haklarında işlem yapılan iş adamlarıyla toplantılar düzenlediği, 15 Temmuz darbe girişiminde etkin rol alan Adil Öksüz'ün otelde toplantı yapmasına olanak sağladığı ve otelde silahlı terör örgütü adına himmet adı altında para topladığı görüşüne yer verildi.


Şüpheli Z.E'nin otelde çalıştığı, örgütte "abla" diye tabir edilen konumda sohbetler düzenlediği, örgütün finans kaynağı olan Bank Asya'ya örgüt yöneticilerinin verdiği talimat gereğince para yatırdığı bildirilen iddianamede, resepsiyon görevlisi A.K'nin de iş adamlarının katıldığı himmet toplantıları sonucu elde edilen paraları topladığı, otelde gerçekleşen gizli toplantılara katılan FETÖ/PDY üyelerinin, salonlara girmeden önce telefonlarını topladığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:19
  1. Adana
  2. Adil Öksüz
  3. Fetöcü teröristler
  4. fetö imamı
  5. gizli toplantı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    1. Kurban fiyatları 2018 diyanet..
    2. Kayıp Evrim'in anne-babası hakkında..
    3. Trabzonspor'dan Atiba bombası!
    4. 2018 Kurban bayramı 1000 TL ikramiyesi..
    5. Şarlatan Adnan Oktar'ın silahları..
    6. FETÖ'nün "bahçıvanı"a 22,5 yıl hapis..
    7. Beşiktaş, Fenerbahçe'nin yıldızına..
    8. Türkiye'yi reddedip, onlardan yardım..
    9. Ayşe Ergezen kimdir? Nereli? Daha önce..
    10. İşte Kadir ağabeyin öldürülmesi..
    11. İç İşleri bakanlığı 1117 personel alım..
    12. Kolombiya basını yazdı! Ünlü kaleci..
    13. Türkiye'den kanlı saldırıya kınama!
    14. TFF'den Yunanistan'a taziye mesajı!
    15. Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya..
    16. Karayolları Genel Müdürlüğü 2018 KGM..
    17. Çözüm sürecinde flaş gelişme: Lağvedildi
    18. Şirketler artık çalışanlarını ev..
    19. Kanada'daki saldırıyı o örgüt üstlendi!
    20. Kanlı Ay tutulması Türkiye'den canlı..
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!