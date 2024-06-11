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Gündem FETÖ iltisaklı suç makinesi Yüksel Hoş, Özlem Doğan'a salça oldu!
Gündem

FETÖ iltisaklı suç makinesi Yüksel Hoş, Özlem Doğan'a salça oldu!

Yeniakit Publisher
2024-06-11 13:32:00 -
FETÖ iltisaklı suç makinesi Yüksel Hoş, Özlem Doğan'a salça oldu!

FETÖ ile iltisaklı Bekir Yüksel Hoş'un Gazeteci Yazar Özlem Doğan’ın İstanbul Havalimanı’nda gizlice fotoğraflarını çekerek, sosyal medyada dolaşıma soktuğu ortaya çıktı.

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci’nin aktardığı bilgilere göre, daha önce “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamalarıyla tutuklanan, hakkında silah kaçakçılığı soruşturması yürütülen, FETÖ ile iltisaklı Bekir Yüksel Hoş’un Gazeteci Yazar Özlem Doğan’ın İstanbul Havalimanı’nda gizlice fotoğraflarını çekerek, sosyal medyada dolaşıma soktuğu ortaya çıktı.

Bekir Yüksel Hoş’un fotoğrafı ilk servis ettiği hesabın @istanbuzzz (Sadun Özkaya) isimli hesabın olduğu tespit edildi.

Resim

Sadun Özkaya’nın ise firari olduğu, gasp, yaralama ve dolandırıcılık suçlarından daha önce hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Havalimanında kameralar incelendiğinde Bekir Yüksel Hoş’un Özlem Doğan'ı uzunca süre takip ettiği de anlaşıldı.
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Takip esnasında Yüksel Hoş’un yanında yabancı uyruklu bir kadının daha olduğu tespit edildi.

Konu hakkında hukuki süreç başlatıldı.

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