FETÖ ile PKK zil takıp oynuyor

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Milliyetçi ve muhafazakar makyajla kurulan ve marjinal sol kesimin sığınağı CHP’ye payanda olan İyi Parti’de sular durulmuyor. Zillet İttifakı’ndaki gizli ortağı HDP ile birlikteliğini görünür kılmak ve çatlak seslerin önün kesmek isteyen Genel Başkan Meral Akşener tarafından tasfiye edilen isimler, günler sonra suskunluğunu bozdu.

Yavuz ‘Ağır’ geldi

Akşener tarafından kızağa çekilen isimler arasında yer alan ve önce grup başkanvekilliğinden, ardından parti sözcülüğünden alınan, son olarak Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı görevine son verilen İstanbul milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, zehir zemberek açıklamada bulundu. Görev değişikliklerinden önceden haberinin olmadığını, usulün karardan daha rencide edici olduğunu ifade eden Ağıralioğlu, “Sevinenlere ve üzülenlere 3-4 gündür bakıyorum. FETÖ’cüler zil takıp oynuyor. PKK’lılar ve HDP’liler sevinmiş. İyi Parti’yi “HDP’yi dert etmeyin, mühim olan Erdoğan’ın gitmesi” zeminine çekmek isteyen herkes davul zurna çalıyor” diyerek, Akşener’e bayrak açtı.

Usulü daha da rencide edici

Görev değişikliklerinden haberinin olmadığını ve gazetecilerle aynı anda öğrendiğini dile getiren Ağıralioğlu, şu zehir zemberek ifadeleri kullandı: “Bana hiçbir şey söylenmedi. Hatta endişeye gerek olmadığı, ucu bana gelen radikal bir değişiklik olmayacağını duymuştum. Bir gerekçe de belirtilmedi. Olması lazım, evet. Bu çok rencide edici bir şey. Usulü, karardan daha rencide edici. Ya habersiz yapılır mı? Bazı siyasi aktörler genel başkanlarına yük olur. “Bunu kabul edemem” der. Ben öyle biri değilim. Partinin siyasi koordinatlarında yapılması gerekenleri diskura çevirebilecek bir yol arkadaşıyım. Geçimsiz değilim. Benim gibi birine bu şekilde görev değişikliği yaptırılmaz. Dersiniz ki “Mecliste olmanızı istiyorum.” Başım üstüne. “Ayrılmanı istiyorum.” Başım üstüne. En rencide edici olan kısmı, benim ve sizin aynı anda öğrenmemizdi. Ben dört senedir Akşener’in yol arkadaşı ve kurmayıyım.”