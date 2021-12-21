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Gündem FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürüyor: 4 ilde 20 şüpheli gözaltına alındı
Gündem

FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürüyor: 4 ilde 20 şüpheli gözaltına alındı

Terör örgütü FETÖ ile mücadele kararlılıkla devam ediyor. Bursa merkezli yapılan operasyonlarda 20 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 19:33:00 -
FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürüyor: 4 ilde 20 şüpheli gözaltına alındı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Bursa, Ankara, Kırklareli ve Kayseri'de, 21 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 20'si yakalandı.

Yurt dışında bulunduğu öğrenilen bir firari zanlı hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 

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