FETÖ ile mücadele böyle mi olmalı? Teröristleri ihbar eden gurbetçiler yargılanıyor

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Türkiye, bugüne kadar 94 ülkeden 618 FETÖ üyesinin iadesini istedi. Terörle mücadele kapsamında Türkiye çok yoğun bir mücadele yürütürken yaşanan bazı aksaklıklar da vatandaşları tedirgin ediyor.

İsviçre’deki FETÖ’cü teröristleri ihbar etti ama şimdi yargılanıyor!

Uzun zamandır İsviçre’de yaşayan 14 FETÖ’cü militanı Türkiye’ye gelerek adli makamlara şikayetçi olduğu belirten vatansever aileye dava açıldığı öğrenildi. İsviçre’de FETÖ imamlığı yaptıkları gerekçesiyle Türk makamlarına bilgi vererek ülkesine sahip çıkan ailelere bulundukları ülkelerde Türkiye tarafından sahip çıkılmasını bekledikleri ifade ediliyor.

Almanya’da da benzer durum yaşandı

Bir başka Avrupa ülkesi Almanya’da da benzer durum yaşanıyor. 15 Temmuz hain darbe ve kalkışma sonrasında Almanya’ya kaçarak iltica eden FETÖ militanlarını Türkiye’ye ihbar eden 20 Türk hakkında soruşturma başlatıldı ve yargılama sürecine geçildi.

“CİMER’e ihbarda bulundum fakat deşifre edildik”

Danimarka’da yaşayan bir gurbetçi ise yaşadıklarını yeniakit.com.tr’ye anlattı. İsminin açıklanmasını istemeyen gurbetçi, “15 Temmuz sonrasında benim çok iyi tanıdığım ve bildiğim bazı FETÖ’cü isimleri CİMER üzerinden şikayette bulundum. Haklarında ihbarda bulunduğum kişiler benim ihbar ettiğimi öğrendikleri andan itibaren bana karşı ve aileme karşı tehditlerde bulunmaya başladılar. CİMER’e ihbarda bulunuyorum ama FETÖ’cü hainler ihbar edenin kim olduğunu öğreniyorlar. Devletimiz bu konuda çok büyük bir yanlışlık yapmıştır. Ben vatanım için böyle bir ihbarda bulunurken bizi zor duruma düşürdü. Vatanımız için, bayrağımız için elbette her şeyi göze alarak böyle bir ihbarda bulundum fakat FETÖ ile mücadele konusunda devletimizin bir strateji geliştirmesi ve bizim gibi insanları deşifre etmemesi gerekirdi.” şeklinde konuştu.

“CİMER sistemi gözden geçirilerek düzenleme yapılmalı”

Yeniakit.com.tr’ye konuşan bir başka gurbetçi ise, “CİMER’e yapılan ihbarlar bir şekilde deşifre oluyor. Türkiye’de önemli bir kurumda çalışan FETÖ’cünün ismini CİMER’e ihbar olarak göndermiştim. İhbarda bulunduğum kuruma benim şikayetimi CİMER göndermiş ve doğal olarak o kurum üzerinden çalışan FETÖ’cü benim ismimi öğrenmiş. FETÖ ile böyle mi mücadele edilmeli? CİMER sistemi bence yeniden gözden geçirilmeli ve bu tür olayların önüne geçilmelidir.” dedi.