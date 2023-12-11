FETÖ ile DHKP-C’nin ‘Ortak kaos planı’: “Ortak kaos planı” davasında karar açıklandı



Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi eski polislerin, terör örgütü DHKP/C'ye sızdırdığı elemanlarca kaos eylemleri gerçekleştirmeyi hedefledikleri iddialarına ilişkin eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ile eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 5'i firari 15 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Davada, 3 sanığa örgüt üyeliğinden hapis cezası verildi. Sanık Ali Fuat Yılmazer'e örgüt üyeliğinden daha önceden ceza almış olduğu için davanın reddine hükmedildi. Yılmazer'in kızı Rabia Fitnat Yılmazer'in de örgüt üyeliğinden beraatine karar verildi. Firari sanıkların dosyasını ayıran mahkeme, diğer sanıklara da farklı suçlardan beraat kararı verdi.

YILMAZER'İN KIZINA BERAAT



Sanık Ali Fuat Yılmazer'e "Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik", "Suçu gizlemek amacıyla tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme" beraat kararı verilirken; "Örgüte üye olma" suçundan daha önceden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde ceza almış olduğu için bu suç yönünden davanın reddine hükmedildi. Yılmazer'in kızı Rabia Fitnat Yılmazer hakkında ise "Silahlı terör örgüte üye olma" suçundan içeriksiz Bylock çıktığı için beraat kararı verildi.



3 SANIĞA CEZA

Sanık Süleyman Taşbaş, "Silahlı terör örgüte üye olma" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak hakkındaki hüküm ertelendi. Sanık Ferdi Taşkaya ise "Örgüte üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Taşkaya hakkında "Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik", "Anayasayı ihlal" suçlarından ise beraat kararı verildi.

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Sanık Mustafa Evcil de "Örgüte üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Evcil, "Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan ise beraatine karar verildi.

4 SANIĞA DAHA BERAAT



Mahkeme heyeti sanık İsmail Aşı'ya "Örgüte üye olma" ve "Zincirleme olarak resmi belgede sahtecilik" suçlarından, sanık Ali Kılıç'a "Örgüte üye olma" suçundan, sanık Gürkan Türkoğlu ise "Üye olmamakla beraber silahlı terör örgütü adına suç işlemek" suçlarından, sanık Mesut Aykın için ise "Üye olmamakla beraber silahlı terör örgütü adına suç işlemek", "Zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından beraat kararı verdi.



İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, soruşturmanın başlama gerekçesi olan tanık İsmet Özdemir'in beyanı ve dilekçelerinden FETÖ'nün DHKP/C'ye hedefleri doğrultusunda kullanılmak üzere "kaos timi" kurdurduğu ileri sürülüyordu. DHKP/C'nin eski İstanbul sorumlusu olduğu ve örgüt tarafından infaz edilmek istendiği belirtilen Asuman Akça'nın "mağdur" olarak gösterildiği iddianamede, sanık Mesut Aykın'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar'daki ikametinin kroki ve haritalarını FETÖ mensubu oldukları iddia edilen sanıklar Mehmet Yılmaz, Ali İhsan Kaya ve Halil Karakuzulu'dan Ali Fuat Yılmazer'in bilgisi dahilinde teslim alıp sonrasında bu örgütün amaç ve stratejisi doğrultusunda DHKP/C'ye ilettikleri iddia ediliyordu.

Sanıklardan eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer, Ali İhsan Kaya, Halil Karakuzulu, Mehmet Yılmaz ve Serdar Bayraktutan'ın, "Kamu görevlisinin zincirleme şekilde resmi belgede sahteciliği", "Terör örgütü üyesi olmak" ve "Suçu gizlemek amacıyla tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüse azmettirmek" suçlarından 33 yıldan 61'er yıla kadar hapisleri isteniyordu. Sanıklar Ferdi Taşkaya, İsmail Aşı, Mustafa Eren, Mustafa Evcil ve Ufuk Yıldırım'ın da "Kamu görevlisinin zincirleme şekilde resmi belgede sahteciliği" ve "Terör örgütü üyesi olmak" suçlarından 13 yıl 6 aydan 31'er yıla kadar hapisleri talep ediliyordu. İddianamede, sanık Süleyman Taşbaş'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla, Gürkan Türkoğlu ve Mesut Aykın'ın da "Üye olmamakla beraber silahlı terör örgütü adına suç işlemek" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu. Birleşen dosyanın sanığı Rabia Fitnat Yılmazer hakkında da "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.