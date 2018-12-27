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FETÖ hedef gösterdi, BAE müebbet verdi

FETÖ’nün geçtiğimiz yaz aylarında hedef gösterdiği ve CIA tarafından gözaltına alınan işadamı Mehmet Ali Öztürk, BAE’de müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Suriye ve Irak’ta yaptığı insani yardım faaliyetleriyle bilinen Türkmen-Der eski Başkanı Öztürk’ün avukatı Mete Gencer, “Dışişleri Bakanlığımızın bu konuyla ilgilenmesini bekliyoruz” dedi.

27 Aralık 2018 Perşembe 10:49

 Harun Sekmen  İstanbul 

Suriye ve Irak’ta yaptığı insani yardım faaliyetleriyle bilinen Türkmen-Der eski Başkanı Mehmet Ali Öztürk, Dubai’de yargılandığı düzmece bir mahkemede müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 18 Nisan’da bir iş seyahati için gittiği BAE’de, FETÖ’cülerin hedef göstermesi sonrası CIA ajanları tarafından gözaltına alınan Öztürk, yapılan sözde yargılama sonrası ömür boyu hapse mahkum edildi. Tek suçu mazlumlara yardım eli uzatmak olan Öztürk’ün avukatı Mete Gençer, BAE’nin büyük bir hukuk skandalına imza attığını kaydederek, Dışişleri Bakanlığı’nın bu hukuksuzluğa ‘dur’ demesi gerektiğine işaret etti.

Hukuksuzluğa imza atıldı

Mazlum coğrafyalarda yaptığı insani yardımlarla Türkiye sevgisini sınırlarımızın ötesine taşıyan ve zulmün mağduru olan insanlara umut aşılayan işadamı Mehmet Ali Öztürk büyük bir hukuksuzluğun kurbanı oldu. 18 Nisan’da BAE’de gözaltına alınan Öztürk, bir sene sonra çıkarıldığı mahkemece müebbet hapse mahkum edildi. Müvekkilinin FETÖ’cü hainler tarafından hedef tahtasına konulduğunu kaydeden Avukat Mete Gençer, “BAE yönetimi büyük bir hukuksuzluğa imza atmıştır. Hiçbir inandırıcılığı olmayan deliller gerekçe gösterilerek müebbet hapis cezası verilmiştir. Dışişleri Bakanlığımızın bu konuyla ilgilenmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Kararı temyize götüreceklerini belirten Gençer, “Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Açık bir hukuksuzluk var. Sonlandırana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 10:49
  1. İstanbul
  2. Türkmen-Der eski Başkanı Mehmet Ali Öztürk
  3. Dubai
  4. BAE
  5. FETÖ
  6. CIA
  7. Mete Gençer
  8. Dışişleri Bakanlığı
  9. Mehmet Ali Öztürk

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  • ......32 dk önce
    Anlaşıldı. İt itliğini, puşt puştluğunu yapmaya kararlı. O vakit bekleyin biraz ve olacakları görün. Zulmün, hainliğin, nankörlüğün sınırsız ve sonsuz olduğunu kim söyledi? Kıldan kılıçlarla ancak mide bulandırırsınız. Ama gerçek kılıç kınından bir sıyrılırsa taş üstünde taş ten üstünde baş kalmadığını g)örürsünüz. Az kaldı. Küfrün inadı varsa imanın şehadeti vardır. Kim ne derse desin, Allah'ın (cc) dediği olur.

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