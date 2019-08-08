FETÖ hastanesi Bakanlığın emrinde
Van’da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılarak Sağlık Bakanlığına devredildikten sonra Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu ek binası olarak kullanılan binada, acil ve yatan hasta servisi hizmeti başlatıldı.08 Ağustos 2019 Perşembe 10:28
Van’da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılarak Sağlık Bakanlığına devredildikten sonra Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu ek binası olarak kullanılan binada, acil ve yatan hasta servisi hizmeti başlatıldı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, hastanede incelemelerde bulunarak, görevlilerden bilgi aldı.
Servisleri dolaşıp, hastalarla sohbet eden Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, devir işlemlerinin ardından poliklinik hizmeti verilen hastanede acil ve yatan hasta kabulüne başladıklarını söyledi.
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