FETÖ firarisi iş adamı tutuklandı
Isparta’da FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürütmüş olduğu çalışmalar neticesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) PDY çerçevesinde hakkında ‘6 yıl 3 Ay’ hapis cezası ile aranan iş adamı M.T. Davraz Mahallesindeki saklanmış olduğu adreste yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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