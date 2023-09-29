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Gündem FETÖ firarisi iş adamı tutuklandı
Gündem

FETÖ firarisi iş adamı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-09-29 16:08:00 -
FETÖ firarisi iş adamı tutuklandı

Isparta’da FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürütmüş olduğu çalışmalar neticesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) PDY çerçevesinde hakkında ‘6 yıl 3 Ay’ hapis cezası ile aranan iş adamı M.T. Davraz Mahallesindeki saklanmış olduğu adreste yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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