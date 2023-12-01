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Yerel FETÖ firarisi eski öğretmen yakalandı
Yerel

FETÖ firarisi eski öğretmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-12-01 20:12:00 - 2023-12-01 20:17:19
FETÖ firarisi eski öğretmen yakalandı

FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan eski öğretmen Afyonkarahisar'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan, ifade vermediği için 5 yıldır aranan S.N.B'yi Dumlupınar Mahallesi'nde gözaltına aldı.

ByLock kullanıcısı olan Manisa'nın Turgutlu ilçesinde öğretmen iken KHK ile ihraç edilen S.N.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Örgütün sözde eğitim yapılanmasında zümre başkanı olduğu belirlenen S.N.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.​​​​​​​

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