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Gündem FETÖ firarisi Emre Uslu, CHP'nin başında kimi istiyor?
Gündem

FETÖ firarisi Emre Uslu, CHP'nin başında kimi istiyor?

Yeniakit Publisher
2023-06-13 09:08:00 -
FETÖ firarisi Emre Uslu, CHP'nin başında kimi istiyor?

Seçim sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda ''Türkiye biletim hazır'' diyen fettoş firarisi Emre Uslu, koltukta Özgür Özel'i görmek istediğini paylaştı.

Seçimleri kaybetmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk tepki CHP'li Belediye Başkanlarından geldi. Onların arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da yer aldı. Şimdi de Kılıçdaroğlu tarafından CHP Grup Başkanlığı görevine getirilen Özgür Özel 'değişim' diyerek isyan bayrağını açtı.

 

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması durumunda Türkiye'ye gelme umuduyla CHP'ye destek verdiklerini duyurup "Dönüş biletimizi aldık" paylaşımları yapan firari fettoşçular da CHP'de 'değişim' istedi.

 

Firari Emre Uslu, CHP'deki iç karışık ile ilgili yaptığı paylaşımda, "CHP kurtulmaz hocam. İmamoğlu ile de kurtulmaz, Yavaş ile de. Umutlanmayı bırakalım. Bence Özgür Özel CHP için en ideal aday. CHP’yi ulusalcılığın kollarına terk edip Türkiye için başka alternatifler düşünmek zorundayız." ifadelerini kullandı.
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Yorumlar

secim bitti işler bitmedi

evet secimi kazandı akp dişişleri bakanlığına fidan geldi artık fetö.daeş.pkk bunlara karısanları tekrardan bu ülkelerden isteme imkanı doğdu hızlı bir şekilde .avrupa ve amerika bizimle işbirliği yapabilmek için bu sahısları verme durumu arttı bence isteyin bunları artık

abd

görelim bakam ögür özel firari emre usluya senin tavsiyelerine ihtiyacım yok diyebilecekmi?
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