FETÖ firarisi Emre Uslu, CHP'nin başında kimi istiyor?

Seçimleri kaybetmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk tepki CHP'li Belediye Başkanlarından geldi. Onların arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da yer aldı. Şimdi de Kılıçdaroğlu tarafından CHP Grup Başkanlığı görevine getirilen Özgür Özel 'değişim' diyerek isyan bayrağını açtı.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması durumunda Türkiye'ye gelme umuduyla CHP'ye destek verdiklerini duyurup "Dönüş biletimizi aldık" paylaşımları yapan firari fettoşçular da CHP'de 'değişim' istedi.

Firari Emre Uslu, CHP'deki iç karışık ile ilgili yaptığı paylaşımda, "CHP kurtulmaz hocam. İmamoğlu ile de kurtulmaz, Yavaş ile de. Umutlanmayı bırakalım. Bence Özgür Özel CHP için en ideal aday. CHP’yi ulusalcılığın kollarına terk edip Türkiye için başka alternatifler düşünmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO