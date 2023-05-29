FETÖ firarisi Can Dündar LGBT'li dostları adına isyan etti!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Kısıklı'daki ilk zafer konuşmasında LGBT'li sapkınlara destek verenlere dikkat çektiği ifadeleri FETÖ firarisi Can Dündar'ın zoruna gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Mayıs zaferi, en çok da Kılıçdaroğlu'nun vaadi ile Türkiye'ye dönme hayali kuran FETÖ'cüleri yıktı.
FETÖ firarilerinden Can Dündar, bir dizi mesaj paylaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.
Firari terörist Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefet partilerinin LGBT'li sapkınlara verdiği desteğe dikkat çektiği açıklamalarının yapıldığı haberi paylaştı.
Dündar paylaşımına, "Bak hala..." mesajını ekleyerek, LGBT'li dostları adına öfkelendiğinin işaretini verdi.