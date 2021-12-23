FETÖ firarisi Can Dündar ağlıyor: Böyle giderse...

MİT tırlarının durdurulması davasında hapse mahkum edilen FETÖ firarisi Can Dündar, yaşanan ekonomik gelişmeler üzerinden muhalefet partilerini hedef aldı. Erdoğan'ın halkla kurduğu bağa ve vatandaşın muhalefete güvenmemesine vurgu yapan Dündar, "Muhalefetin ekonomi kurmayları, hala bir ortak bir programla, bir gölge kabineyle ortaya çıkamadı. AK Parti yapıyor, muhalefet bakıyor. Böyle giderse Erdoğan seçimi kazanır" dedi.

"Muhalefet bakıyor"

Erdoğan'ın halkla kurduğu bağa ve vatandaşın muhalefete güvenmemesine vurgu yapan Dündar, "Ülke batmanın eşiğinde muhalefetin ekonomi kurmayları, hala bir ortak bir programla, bir gölge kabineyle ortaya çıkamadı." ifadelerini kullandı.