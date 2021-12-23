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Gündem FETÖ firarisi Can Dündar ağlıyor: Böyle giderse...
Gündem

FETÖ firarisi Can Dündar ağlıyor: Böyle giderse...

Daha önce dolardaki artış için siyasi krize dönsün diye çığırtkanlık yapan FETÖ firarisi Can Dündar, dolar düşünce yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanacağını söyleyerek muhalefete yüklendi.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 00:20:00 -

MİT tırlarının durdurulması davasında hapse mahkum edilen FETÖ firarisi Can Dündar, yaşanan ekonomik gelişmeler üzerinden muhalefet partilerini hedef aldı. Erdoğan'ın halkla kurduğu bağa ve vatandaşın muhalefete güvenmemesine vurgu yapan Dündar, "Muhalefetin ekonomi kurmayları, hala bir ortak bir programla, bir gölge kabineyle ortaya çıkamadı. AK Parti yapıyor, muhalefet bakıyor. Böyle giderse Erdoğan seçimi kazanır" dedi.

"Muhalefet bakıyor"

Erdoğan'ın halkla kurduğu bağa ve vatandaşın muhalefete güvenmemesine vurgu yapan Dündar, "Ülke batmanın eşiğinde muhalefetin ekonomi kurmayları, hala bir ortak bir programla, bir gölge kabineyle ortaya çıkamadı." ifadelerini kullandı.

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