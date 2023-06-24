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Gündem FETÖ firarisi Boydak Holding'in eski yöneticisi Mustafa Boydak İstanbul'da yakalandı
Gündem

FETÖ firarisi Boydak Holding'in eski yöneticisi Mustafa Boydak İstanbul'da yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-06-24 10:46:00 -
FETÖ firarisi Boydak Holding'in eski yöneticisi Mustafa Boydak İstanbul'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve İstanbul'da yakalanan Boydak Holding'in eski yöneticisi Mustafa Boydak tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütün finans kaynaklarından olan ve TMSF'ye devredilen Boydak Holding'in eski yöneticisi Mustafa Boydak'ın Ataşehir'de olduğunu tespit etti.

Kayseri'den hakkında FETÖ'ye üye olma suçundan aranma kaydı ve hakkında 7 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezası olan Boydak, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Boydak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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