THY - Adıyaman
0553 313 94 23

FETÖ firarileri yol kontrolünde enselendi

Turgutlu ilçesindeki yol kontrolü sırasında kimlik sorguları yapılan iki kişinin FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında arandığı saptandı.

31 Temmuz 2018 Salı 22:02
FETÖ firarileri yol kontrolünde enselendi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yol kontrolü sırasında yakalandı.

Turgutlu ilçesinde jandarma ekiplerinin Irlamaz ve Aşağı Bozkır Mahallelerinde yaptığı yol kontrolleri sırasında kimlik sorgusu yapılan Murat Çimen (33) ve Ahmet Darıcı (51) hakkında iki ayrı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Çimen ve Darıcı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Darıcı'nın örgütün Uşak esnaf yapılanmasından sorumlu olduğu iddiasıyla arandığı, Çimen'in ise Muğla'da örgütle iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan bir yurtta müdürlük yaptığı belirlendi.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 22:02
  1. Uşak
  2. Muğla
  3. Manisa
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaçak lüks araçları un ufak ettiler
    1. Kaçak lüks araçları un ufak ettiler
    2. Kral Selman'dan Muhammed bin Selman'a..
    3. Mesane kanseri nedir? Nasıl tedavi..
    4. Karın neden guruldar?
    5. Saman nezlesi daha çok kimlerde görülür?
    6. Boy uzatan besinler
    7. Karadut şurubu nasıl yapılır?
    8. Mahalle savaş alanına döndü! Çok..
    9. Tüpten sızan gazdan zehirlenen çift öldü
    10. Güney Afrika'daRus gazeteciler..
    11. Kim, yeni hamlesiyle dünyayı ayağa..
    12. Galatasaray Komşu'da mağlup! Maçta 5..
    13. Başkan Erdoğan 25 Eylül'de BM'de dünya..
    14. İran'dan Donald Trump'ın görüşme..
    15. Güney Afrika'da 3 Rus gazeteci öldürüldü
    16. Akit sordu, vatandaşlar cevap verdi:..
    17. Irak'ta emekli maaşları askıya alınıyor
    18. Dışişleri'nden Afganistan'daki..
    19. Süper Kupa öncesi Galatasaray'dan..
    20. Google'den dikkat çeken reklam filmi:..
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu