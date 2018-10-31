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FETÖ elebaşısı, Külünk’ü hedef gösterdi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 29 Ekim tarihli melanet sohbetinde adeta AK Parti 26. Dönem İstanbul Milletvekili Metin Külünk’e suikast emri verdi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 14:23
FETÖ elebaşısı, Külünk’ü hedef gösterdi

Hakkı Bilir/ İSTANBUL

15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişiminin elebaşı Fetullah Gülen, Türkiye’ye yönelik tehditlerine devam ediyor. FETÖ ile mücadelede büyük kararlılık gösteren siyasilerden olan AK Parti 26. Dönem İstanbul Milletvekili Metin Külünk, FETÖ elebaşısı tarafından hedef gösterildi. 29 Ekim tarihli melanet sohbetinde, “Cennet; âdetâ -bir yönüyle- insanın ağrına gidebilecek, üstesinden zor gelebileceği, biraz da cismaniyet ve belki nefsi itibarıyla hor karşılayacağı şeyler ile kuşatılmıştır. Biraz dikenler vardır o yolda. Dolayısıyla da insan bazen balyoz yiyebilir; bazen başından bir külünk yiyebilir; bazen sinesine bir mızrak saplanabilir, Hazreti Hamza’nın sinesine saplandığı gibi. Balyozculara karşı, Külünkçülere karşı sürekli sizin üzerinize gelenlere karşı” sözlerini sarf eden elebaşı, adeta Külünk’e suikast emri verdi.

FETÖ, bu topraklarda başarılı olamayacak

Daha önce de ikamet ettiği evinin çevresinde kar maskeli ve silahlı kişilerin keşif yaptığı görüntüleri medyaya yansıyan Külünk, gazetemize açıklamalarda bulundu. Sohbet adı altında hedef gösterildiğini belirten Külünk, “Verdiği mesaj, PKK’yadır, DAEŞ’edir. Hedef göstererek, bu örgütlerin bize yönelik suikast girişimlerinin önünü açmaktadır. Allah’ın verdiği canı Allah alır. Hiç endişemiz yok. FETÖ kıyamete kadar bu topraklarda başarılı olamayacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu bu örgütün hayallerini boşa düşürmüştür” dedi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 14:23
  1. 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimi
  2. Fetullah Gülen
  3. FETÖ ile mücadele
  4. AK Parti 26. Dönem İstanbul Milletvekili Metin Külünk
  5. FETÖ
  6. DAEŞ
  7. PKK

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