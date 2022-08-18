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Gündem FETÖ elebaşısı Gülen'den yeni mesaj: Izdırapla kıvranıyorum!
Gündem

FETÖ elebaşısı Gülen'den yeni mesaj: Izdırapla kıvranıyorum!

15 Temmuz hain darbe girişimine "tiyatro" deyip, insanların aklıyla alay eden FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in yeni görüntüleri paylaşıldı. Geçmiş günlere dikkat çeken Gülen videoda "Izdırapla kıvranıyorum." mesajı verdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 18:06:00 - 2022-08-18 18:34:37

 Yeniakit.com.tr 

17-25 Aralık Emniyet darbesi sırasında, "O polislerin binde birini tanımıyorum" deyip, 15 Temmuz hain darbe girişimi için "Tiyatro gibi" ifadelerini kullanan FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, yeni paylaşılan videosunda, "Izdırapla kıvranıyorum" şeklinde mesaj verdi.

ETÖ elebaşısı Gülen'in etrafındakilere hitaben yaptığı bir konuşması yayınlandı.

'Izdırapla kıvranıyorum'

Gülen, videoda şu ifadeleri kullandı:

Sabah kalkıp o taraftan bu tarafa dönüyorum.. Elimde değil bunlar benim. Koskocaman bir tarihi, tarihi yanlışlıkları, bütün gece yaşayıp duruyorum ve ızdırapla kıvranıyorum. Bilemezsiniz yani, ızdırapla kıvranıyorum.

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Yorumlar

Vatan

Geber bian önce cehennemi boyla

Rabia Zafer

DAHA BETER OL.
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