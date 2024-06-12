FETÖ elebaşı ölürken Ankara'da konuşulanlar! Her kulisten haberi olan isim, "Hatta bir kaynağım bunu söyledi" diyerek tüm Türkiye'ye duyurdu

Star yazarı Fadime Özkan, FETÖ elebaşı Gülen'in sağlık durumu ve örgüt içindeki gelişmeleri ele aldı. Gülen'in demans nedeniyle fiziki ve akli melekelerini yitirdiğini belirten Özkan, Gülen sonrası FETÖ'nün geleceği hakkında çeşitli senaryoları masaya yatırdı. Örgüt içindeki ifşaatların artacağı ve yeni liderlik kavgalarının yaşanacağını ifade eden Özkan, şunları kaydetti:

"FETÖ liderinin durumu tıpkı örgütü gibi. Ölmediyse de yaşıyor sayılmaz.

Son günlerde artan "öldü" iddiaları ve örgütün aksini ispat için yayınladığı fotoğraf ve videolar Gülen'in –henüz- ölmediğini gösterdi ama ölüme yakın bir evrede olduğunu da gösterdi.

Gülen'in demans nedeniyle fiziki ve akli melekelerini büyük ölçüde yitirdiği anlaşılıyor. Bu açıdan "bakın yaşıyor" prodüksiyonu örgüt aleyhine işliyor.

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FETÖ'yü yakın takip eden kaynaklar Gülen'in günün önemli kısmını uyuyarak geçirdiğini, temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını, gösterilenin aksine ziyaretçi kabul etmediğini söylüyor.

Örgüt içi savaşların, ifşaatların nedeni de bu zaten: Gülen ölüyor çünkü.

Haliyle merak edilenler çok.

Gülen sonrası ne olur?

ABD dirisini vermedi, ölüsünü verir mi? Verse Türkiye kabul eder mi?

CIA bu işin neresinde? ABD istihbaratı yeni bir yapılanmaya mı gidiyor?

Gülen Florida'daki malikanesini neden terk etti? Nereye gitti? Neden korkuyor?

Yeğeni Ebu Seleme'yi kim konuşturuyor? Gibi...

Yeğen Gülen itirafçı olsa da olmasa da ifşaatlarının FETÖ dava dosyalarına konulması Ankara'da beklenen bir gelişme. Son süreçte yaşananlar CIA katkısı dışında olabilir deniyor ama.

Buna göre Gülen kendi isteğiyle çıkmış çiftlikten. Somut karşılığı olmayan korkularla boğuşuyormuş zaten. Demansın son evresinde görülen halüsinasyonların etkisinde belli ki.

"Üç harflilerden (?) kaçmış da olabilir" dedi hatta bir kaynağım!

Nereye gittiği belli değil ama çiftlikten 1-2 km uzaklıkta bir yerde olduğundan bahsediliyor.

ABD ölüsünü verir mi, verse Türkiye alır mı diye sorduğum hiç kimse "evet" demedi ama. Yaygın kanaat terör elebaşı öldüğünde "hizmet" ettiği ülkeye gömüleceği yönünde.

Şu da kesin. Hain, yerin altında yaptıklarının hesabını verirken örgüt elebaşları ardından miras kavgasına tutuşacak. FETÖ'nün zombileşmiş insan kaynağından bir şey çıkmasa da mali gücüne kim çökecek kavgası sürecek. Dolayısıyla yeni ifşaatlar bekleyebiliriz.

Neticede sahibi gibi yöntemleri ve hedefleri afişe olmuş bir örgüt FETÖ. Elemanları suçüstü yakalanıp devletten kazındılar. Toplum da tecrit etti bunları.

Katalog evliliklerle yeniden üremek, gaygubet evlerinde büyümek ve devlete yeniden sızmak isteseler de mevcut siyasi irade ve devletteki teyakkuz sayesinde çıkış yolu bulamadıkları açık.

FETÖ CIA için hala işlevsel mi sorusunun cevabı müphem ama Türkiye için "geri dönüşümsüz atık" konumunda olduğu kesin."