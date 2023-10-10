FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni İstanbul'da yakalanmıştı! Flaş gelişme: ifadesi ortaya çıktı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Selman Gülen ve eşi Nur Gülen, İstanbul'da saklandıkları örgüt evinde yakalanmışlardı. Gülen çifti, örgütle bağlantılarını koparmadıkları gerekçesiyle tutuklandı. TRT Haber, şüphelilere yönelik savcılık soruşturmasının detaylarına ulaştı.

Senelerce örgüt üyeliğinden hapis yattılar, Dışarı çıktıklarında ise örgüte yeniden döndüler. Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Selman Gülen ve eşi Nur Gülen tutuklandı.

Örgüt içinde aktif faaliyete devam eden FETÖ’nün kritik 2 ismi, bir yıldır firariydi.

Gülen çifti için teknik ve fiziki takip başlatılmıştı.

Sancaktepe'deki bir hücre evinde yaşadıkları tespit edildi, MİT ve emniyet ekipleri tarafından yapılan kritik operasyonla bu adrese baskın düzenlendi.

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Evde çok sayıda dijital materyalin yanı sıra 15 bin dolar nakit para da ele geçirildi.

Kuzeninin pasaportunu kullanıyordu

Hücre evinin kimin üzerine kayıtlı olduğu araştırıldı. Kira kontratının Ezgi Öztürk isimli kişi adına düzenlendiği tespit edildi. Ayrıca evde yapılan aramalarda yine aynı isimle Ezgi Öztürk ve eşinin üzerine düzenlenmiş iki pasaport da ele geçirildi.

Selman-Nur Gülen çifti yerleştikleri yeni adreslerinde kendilerini farklı kişiler olarak tanıtıyordu. Nur Gülen, kuzeni Ezgi Öztürk’ün ismini kullanıyordu.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre genellikle internetten sipariş veriyorlar, gerekmedikçe dışarı çıkmıyorlardı. Savcılıkta verdikleri ifadede suçlamaları reddettiler ancak örgütün sözde tepe yönetimindeki kişilerle irtibatlı oldukları deliller ışığında anlaşıldı.

Yurt dışı ile irtibatlıydılar

Selman-Nur Gülen çiftinin, örgütün güncel finans yapılanmasında faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Yurt dışındaki örgüt üyeleri ile bağlantılarını koparmadıkları, bu yöntemle örgüte finansman desteği sakladıklarına yönelik deliller ele geçirildi.

Örgütün Pensilvanya’daki elebaşı Fetullah Gülen’in kardeşi Mesih Gülen’in oğlu Selman Gülen ile haklarında arama kararı bulunan eşi Nur Gülen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.