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Gündem FETÖ elebaşı Gülen'in son hali ortaya çıktı!
Gündem

FETÖ elebaşı Gülen'in son hali ortaya çıktı!

ABD'de yaşayan FETÖ üyesi Gülşah Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in son halini paylaştı. Çavuşoğlu'nun paylaştığı fotoğrafta teröristbaşı Gülen'in sefa sürdüğü görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 19:17:00 -
FETÖ elebaşı Gülen'in son hali ortaya çıktı!

YouTube üzerinden yayınlar yapan FETÖ üyesi Gülşah Çavuşoğlu, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Fotoğraf aylar sonra ortaya çıktı

Aylar sonra ortaya çıkan fotoğrafta teröristbaşı Gülen'in güneşli bir günde evinin bahçesinde oturduğu ve kahve içtiği görülüyor.

İşte teröristbaşı Fetullah Gülen'in son fotoğrafı:

Yeğeni gözaltına alınmıştı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Fetullah Gülen'in yeğeni Mustafa Muhammet K. (39) isimli şahıs, 21 Ekim'de yakalanarak gözaltına alınmış, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

 

Kaynak: Haberler

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