FETÖ dizisinde 'Ali Koç ve Aziz Yıldırım' iddiası

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Fenerbahçe’de yapılan son kongrede Aziz Yıldırım’a büyük fark atarak başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Sarı lacivertli takım ile Süper Lig’de zor günler geçiren ve geçtiğimiz aylarda hakkında ‘FETÖ projesi’ iddiaları ortaya atılan Ali Koç’a yönelik sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. 2011 yılında, Fetullahçı Terör Örgütü’nün organize ettiği ortaya çıkan şike operasyonu ile Aziz Yıldırım’ı deviremeyen örgütün Ali Koç üzerinden Fenerbahçe ele geçirmeyi ve bitirmeyi amaçladığı öne sürüldü.

‘Aziz Yıldırım kaçarken sahnelenmiş’

Hakkında geçmiş dönemde çıkan ‘FETÖ projesi’ iddialarını çıktığı canlı yayında yalanlayan Ali Koç’a yönelik iddialar, örgütün kapatılan yayın organı Samanyolu TV’de yayınlanan bir dizide yer alan sahne ile bir kez daha gündeme geldi. Ali Koç ile girdiği seçim yarışını kaybeden Aziz Yıldırım’ın FETÖ’nün dizide tekne ile kaçarken canlandırıldığı iddia edilirken, adı ‘Aliço’ olan tekneyle Ali Koç’a atıfta bulunulduğu öne sürüldü. Sahnenin başında kadrajda yer alan ‘FB’ yazısı ise bir başka detay olarak yer alıyor.

Koç, ‘hakkında çıkan FETÖ iddialarına yönelik, geçmiş dönemde şu cevabı vermişti:

"Benim hakkımda bir suç duyurusu yapılmış. Bir gün kapalı bir zarf içerisinde belge geldi..Gözlerime inanamadım. Deli saçması diye üstünde durmadım. 101 kişi, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlık İletişim Merkezi'ne benim hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Evrağın özü şu: Benim FETÖ'cü olduğum 3 Temmuz'u benim yönettiğim, savcıların, polislerin benim irademle hareket ettikleri gibi gibi deli saçması şeyler. Sonra ilerleyen süreç içerisinde bazı insanlar bana geldi ve başkanımızın kapalı kapılar ardında küçük gruplara benim bir FETÖ projesi olduğumu anlattığını söylemeye başladılar. O noktada ben bu işi ciddiye almaya başladım. Türkiye'de iki adama para verip gizli tanık dersiniz, sonra çık işin içinden. Ben bunu ciddiye almak zorunda kaldım. Geçenlerde yine oldu. Herkesin bildiği, benim de sevdiğim bir kişi, onunla buluştum. Durumu anlattım. Benzer şeyleri kendisinin de duyduğunu söyledi. Aklım ermedi dedi. Ama sen üzülme diye söylemek istemedim dedi. Bunun gibi çok örnek var. Ben bu ismi söyleyemem ama bir yanlış varsa söylediğimde başkanımız çıkar Ali 3 Temmuz'da dik durdu, maddi, manevi destek oldu, en kötü dönemimizde yanımızda oldu. Kimse Ali'ye FETÖ'cü diyemez! Ama söylenmedi. Ben kırgınım ve bunları hak etmedim. Siz beni ve ailemi terör örgütüne üye olmaktan itham ediyorsunuz."