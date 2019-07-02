“FETÖ de Ergenekondur!”
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, mahkemenin Ergenekon üyelerine verdiği beraat kararıyla ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu.02 Temmuz 2019 Salı 13:02
yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, gazetelerin birinci sayfalarına taşıdığı dikkat çekici haberler konuşuldu. Dün mahkeme tarafından “Ergenekon üyelerine” yönelik beraat kararı verilmesinin de konuşulduğu programda, Ali İhsan Karahasanoğlu önemli yorumlarda bulundu.
Ergenekon üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan isimlerin yaptıklarını anımsatan Karahasanoğlu, konuya dair şunları söyledi:
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