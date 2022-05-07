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Siyaset FETÖ, Bakan Soylu'ya tehditler savuran Ümit Özdağ'a kol kanat gerdi!
Siyaset

FETÖ, Bakan Soylu'ya tehditler savuran Ümit Özdağ'a kol kanat gerdi!

FETÖ firarisi Emre Uslu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tehditler savuran ırkçı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a destek mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 01:30:00 - 2022-05-07 01:43:09

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında, mültecileri hedef göstererek Türkiye'de kaos çıkarmak isteyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a yönelik eleştirilerde bulundu.

Bakan Soylu'yu tehdit etti

Özdağ, Süleyman Soylu'nun eleştirilerinin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda tehditlerde bulunarak İçişleri Bakanlığı'nın önüne yürüyeceğini açıkladı. Sabah saatlerinde bakanlığın önüne giden Özdağ, sokak jargonuyla yaptığı açıklamalarla Bakan Soylu'ya yönelik tehditlerini devam ettirdi.

Irkçı tutumuyla kamuoyunun tepkisini çeken Özdağ'a, FETÖ'cülerden destek geldi.

 

Emre Uslu: Özdağ ile ilişkilerimiz devam ediyor

FETÖ firarisi Emre Uslu, sosyal medyadan yayınladığı videoda, Özdağ'ın daha önce kendisinin derslerine girdiğini ve zaman zaman görüştüğünü söyledi. Aralarında bir hukuka dayalı görüşmenin olduğunu belirten Uslu, ilişkilerinin devam ettiğini söyledi.

FETÖ'cü Uslu Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

Öte yandan Ümit Özdağ, Halk TV canlı yayınında, emniyette daha önce yetiştirdiği birçok öğrencisinin olduğunu ve onlardan bilgi aldığını söyleyerek şoke eden açıklamalarda bulundu.

Canlı yayında şoke eden ifadeler! Ümit Özdağ paralel devlet mi kurdu?
Canlı yayında şoke eden ifadeler! Ümit Özdağ paralel devlet mi kurdu?

Siyaset

Canlı yayında şoke eden ifadeler! Ümit Özdağ paralel devlet mi kurdu?

 

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