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FETÖ bağlantılı okullara operasyon: 37 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel Akıllı Okulların yöneticileri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen bazı öğretmenler hakkında toplam 37 şüpheliye gözaltı kararı verdi.

07 Ağustos 2018 Salı 10:23
FETÖ bağlantılı okullara operasyon: 37 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararı aldığı Özel Akıllı Okulların sahibi İdris Yurteri'nin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimini organize eden Gökhan Şahin Sönmezateş ile 2012'de Afyonkarahisar'da aynı otelde konakladığı belirlendi.

 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 10:23
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