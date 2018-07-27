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FETÖ arşivi emniyette buharlaştı!

FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına ilişkin kritik öneme sahip olduğu belirtilen bir işadamının işyerine yapılan operasyonda ele geçirilen çuvallar dolusu belgenin, yargıya intikal eden dosya içerisinde yer almaması kafaları karıştırdı.

27 Temmuz 2018 Cuma 12:28
FETÖ arşivi emniyette buharlaştı!

15 Temmuz sonrası hız kazanan FETÖ’yle mücadele sürecinde yaşanan aksaklıklara paralel olarak kritik noktalarda görev yapıp halen tespit edilemeyen kripto FETÖ’cülerin, devam eden FETÖ dosyalarına da müdahalelerde bulundukları öne sürülüyor.

ARŞİV, DOSYAYA NEDEN GİRMEDİ?

Örgütün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına ilişkin kritik öneme sahip olduğu belirtilen bir işadamının işyerine yapılan operasyonda ele geçirilen çuvallar dolusu belge içeren arşivin, yargıya intikal eden dosya içerisinde yer almaması kafaları karıştırdı.

BELGELERİN AKIBETİ BELİRSİZ!

Bir ihbar üzerine gerçekleştiği öğrenilen operasyon neticesi yürütülen yargı sürecinde, davaya da müdahil ve müşteki olarak katılan haber kaynağının Akit’e verdiği bilgilere göre, bir büyükşehirin organize sanayi bölgesindeki bir işyerinde ele geçen FETÖ arşivinin akıbeti belirsizliğini koruyor.

EKİPTEN FETÖ İHRAÇLARI OLDU!

Söz konusu arşivinin kaybolduğu öne sürülen operasyonu yürüten emniyet ve yargı ekibinden bazı isimlerin son KHK’larla görevlerinden alındıklarını aktaran kaynak, konuyu intikal ettirdiği Ankara’daki mercilerden bu işin peşini bırakmamalarını istediğini kaydetti.

İŞADAMI SERBEST!

İşyerinde FETÖ arşivi bulunan işadamının, yargılandığı başka bir FETÖ dosyası kapsamında örgüt üyeliğinden ceza almasına rağmen ‘istinaf’ süreci nedeniyle ‘adli kontrol şartıyla’ serbest dolaştığı öğrenilirken, örgütün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına ilişkin iddiaları da içeren dava devam etmekte. Bu arada işadamının firar edebileceği uyarısı da yapılıyor.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 12:28
  1. Ankara
  2. fetö
  3. deliller
  4. emniyet
  5. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

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