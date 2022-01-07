"FETÖ abisi" iş adamlarını kurşunlattı! Sır cinayet çözüldü

İstanbullu iş insanları Hasan Hallaç (43) ve Süleyman Acar (35), 15 Aralık 2005'te, Kocaeli'nin Sepetçiler Köyü'ndeki Kireç Ocakları mevkiinde, kurşunlanarak öldürüldü. İki iş insanının, içinde öldürüldükleri araç ise birkaç gün sonra, İstanbul'da terk edilmiş halde bulundu. O dönemde faili meçhul olarak kalan dosya, 17 yıl sonra, kentte 2 yıl önce Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Veysal Tipioğlu'nun talimatıyla yeniden açıldı. Eski verileri günümüz teknolojisiyle birleştirerek çalışmaya başlayan özel ekip, önce maktullerin yakınları, ardından o dönemde iş yaptıkları kişileri araştırdı. Üzerlerinde yüklü miktarda döviz olduğu da belirlenen maktullerin iş ilişkisi bulunduğu 4 kişiyi tespit eden özel ekip, şüphelilerden T.O.'nun 2020'de doğal nedenlerle yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gözaltına alınan diğer 3 şüpheliden, bildiklerini anlatan 2'si serbest bırakıldı. Olayın olduğu dönemde Kocaeli'nde mobilyacı olan ve aynı zamanda hain darbe girişimi sonrası FETÖ üyeliğinden 12 ay tutuklu kalan Namık Elvan'ın ifadelerini çelişkili bulan özel ekip, çapraz sorguya aldı.

FETÖ içinde, örgüt abiliği de yaptığı belirlenen Elvan, sonunda cinayetleri, Hasan Hallaç ve Süleyman Acar'ı aralarındaki ticari ihtilaf nedeniyle öldürdüğünü, olay sırasında bir yıl önce ölen T.O.'nun da yanında olduğunu itiraf etti.

Maktullerin aracını da kendisinin İstanbul'a götürüp terk ettiğini anlatan Elvan, olayın çözülebileceğinden korkarak, uzunca bir süre FETÖ'nün ev ve yurtlarında saklandığını anlattı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Namık Elvan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Sabah