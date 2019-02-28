0553 313 94 23

"FETÖ 28 Şubat sayesinde devlete bu kadar sızdı"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "FETÖ’nün devlete bu kadar fazla sızmasının birincil sebebi 28 Şubat'tır. Bunun iyi tespit edilmesi gerekir." dedi.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:30
"FETÖ 28 Şubat sayesinde devlete bu kadar sızdı"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 28 Şubat 1997'de postmodern bir darbe ile karşı karşıya geldiğini anımsatarak, bin yıl sürecek denilen ve milletin değerleriyle savaşan yaklaşımın temelinin Pentagon kararlarına dayandırıldığını belirtti.

Akbaşoğlu, "Milletimizin feraseti ve basiretiyle o günler geride kaldı. O gün yaşanan başörtüsü, katsayı zulmü bu ülkenin evlatlarına yönelik demokratik, ekonomik, eğitim alanına ilişkin müdahaleler AK Parti iktidarıyla beraber vesayet odaklarının tarihe gömülmesiyle sona erdi." ifadesini kullandı.

"AK Parti'nin gelmesiyle..."

Dış odakların müdahaleleriyle Türkiye'nin çok sayıda darbe yaşadığını, 28 Şubat'ın da tarihe geçtiğini anlatan Akbaşoğlu, "Milletin başörtüsüyle, özgürlüğüyle, ekonomik refahıyla, birtakım fişlemelerle bambaşka bir Türkiye tablosu ortaya çıktı ancak milletin feraseti ve basireti, bu konudaki sabrı, metaneti ve AK Parti'nin de 2002'den itibaren iktidara gelmesiyle bütün bu sorunlu alanlar millet lehine, devlet lehine çözümlenmiş oldu. Bunun kıymetini iyi idrak etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"FETÖ'nün bu kadar sızmasını nedeni 28 Şubat"

Akbaşoğlu, 12 Eylül 1980 askeri darbesi ve 28 Şubat 1997'deki postmodern darbenin FETÖ'yü ulusal ve uluslararası anlamda kuvvetlendirdiğini vurgulayarak, "FETÖ'nün devlete bu kadar fazla sızmasının birincil sebebi 28 Şubat'tır. Bunun iyi tespit edilmesi gerekir. 28 Şubat, vesayet odaklarının millet iradesine galip geldiği bir süreç olarak hafızalardadır ancak AK Parti kuruluşundan bugüne kadar hep, 'Millet ne derse o olur. Devlet milletin hizmetinde olmalıdır.' şiarıyla hareket ettiği için millet aleyhine alanları, özgürlükleri, bütün toplum kesimleri nezdinde genişletmek suretiyle satın alma gücünü, ekonomik refahı artırmak, demokratikleşme alanında büyük adımlara imza atmak suretiyle 28 Şubat'ın bin yıl süreceği yaklaşımını tarihten silmiştir." diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile vesayetin tarihe karışmasına en büyük katkıyı verdiğini kaydeden Akbaşoğlu, şunları söyledi:

"Dün Abdülhamid Han'ı, rahmetli Erbakan Hoca'yı yerinden edenler, elhamdülillah Recep Tayyip Erdoğan'ı yerinden edememişlerdir. Gezi olayları, 27 Nisan e-muhtırası, en son yaşadığımız 15 Temmuz 2016 darbe ve işgal kalkışması, siyasi anlamda farklı neticeler elde etmeye yönelik uluslararası operasyonlar, millet-devlet kaynaşması, liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kuvvetli, dirayetli duruşu, milletinin emrinde oluşuyla atlatılmıştır. Hamdolsun bugünlere hep beraber ulaştık."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:30
  1. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu
  2. Çankırı
  3. FETÖ
  4. 28 Şubat

YORUM YAZ

  • VedatVedat1 sa önce
    Aynen aynen hsyk ya teröristleri de 28 şubatçılar doldurdu. Hatta Türkçe Olimpiyatlarında BİTSİN BU HASRET diyende Kenan Evrendi. Hatta bir ülkenin teminatı olan ordunun gizli sırlarının olduğu kozmik odanın bilgilerini abd ye sızdıran savcıya arka çıkan bizzat Kenan Evrendi Hatırlamıyor musunuz? Milletin hafızasıyla dalga geçmeyin.
  • mevhibe inalmevhibe inal1 sa önce
    Bu kadar sızmanın sebebi, şahsi menfaat hırsıyla 3 maymunu oynayarak işbirliğine girmeyehevesli sözde Müslümanlardır.STK'nın adı ne olursa olsun! Mason, Fetö, Metö.....

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Netanyahu’dan BM’nin Gazze raporuna tepki
  1. Netanyahu’dan BM’nin Gazze raporuna..
  2. Yaralı köpeğe zabıta ekipleri sahip..
  3. Nevşehir'de yarın okullar tatil olacak..
  4. Ağrı'da eğitime kar engeli
  5. Yaylaköy’de Fuat Akdoğan’a büyük ilgi
  6. Basketbolun duayenleri HRÜ’de..
  7. AK Parti Bolu Başkan Adayı Metin:..
  8. TOSFED’İN yeni başkanı Eren..
  9. Yüksekova-Van karayoluna kaya düştü
  10. "Keşmir sorunu Ümmet'in en büyük..
  11. Dikkat! Sabah ezanı saati değişti
  12. Takla atan otomobil ters dönerek..
  13. Organlarıyla 5 hastaya umut oldu
  14. İsrail Yüksek Mahkemesi Netanyahu'nun..
  15. Hizan’da 5 saatlik hasta kurtarma..
  16. Maltepe Belediye Başkanı Kılıç..
  17. BM'den kan donduran Suriye raporu!..
  18. GÜNCELLEME - Kırıkkale'de mandıraya..
  19. Atiker Konyaspor’da Göztepe maçı..
  20. Trabzon'da terör örgütü propagandasına..
  21. Sungurlu’da öğrenci servisleri..
  22. PFDK'den Popov'a 2 maç ceza
  23. DTSO’da işletme yetkililerine mesleki..
  24. Bursa'da cinayet sanığına 18 yıl hapis..
  25. AB'den yalan haberle mücadele çağrısı
  26. 3600 ek gösterge için son dakika yeni..
  27. Kar ve tipi ulaşımı aksattı
  28. Baraja düşen araçta ölen iki kardeşin..
  29. Aileler dikkat! Bu oyun intihara sebep..
  30. Babasının bıçak darbesiyle ölen liseli..
15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
Yerel seçim öncesi son anket!
Yerel seçim öncesi son anket!
MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
Hergele’ye bir tazminat cezası daha
Hergele’ye bir tazminat cezası daha

Günün Karikatürü

28 Şubat 2019
“Yeni parti, tanınmış kişilere teklif götürüyor ama Erdoğan...”
“Yeni parti, tanınmış kişilere teklif götürüyor ama Erdoğan...”
AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar