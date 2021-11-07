  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fetih Vakfı bu kış Suriye’ye 100 TIR yardım gönderecek
Aktüel

Fetih Vakfı bu kış Suriye’ye 100 TIR yardım gönderecek

Fetih İnsani Yardım Vakfı, İdlib'in güneyinde yoğun hava ve kara saldırılarına maruz kalan Cebeli Zaviye bölgesindeki ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda kolisi dağıttı.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 17:57:00 -
Fetih Vakfı bu kış Suriye’ye 100 TIR yardım gönderecek

Vakfın Suriye Çalışmaları Koordinatörü Şenol Topal, bu bölgenin oldukça sıkıntılı bir noktada bulunduğuna dikkati çekerek, “500 aileye gıda kolisi yardımında bulunduk, kolilerimizin içerisinde sıvı yağ, kahvaltılık besinler, salça ve kuru bakliyat gibi malzemeler yer alıyor. Kış mevsimi yaklaşıyor ve çalışmalarımız yoğunlaşacak. Hedefimiz Suriye'ye kış boyunca 100 tır dolusu insani yardım malzemesi ulaştırmak” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Böylesi ancak filmlerde olur! Köpek diye aldılar bakın ne çıktı
Dünya

Böylesi ancak filmlerde olur! Köpek diye aldılar bakın ne çıktı

Evcil köpek diye alınan bir hayvanın, bütün tavuk ve ördekleri yemesi sahibini kızdırdı. Sahibin yaptığı araştırma sonrası, alınan hayvanın ..
İstanbul'da köprü kapatıldı! Bu yollara dikkat
Gündem

İstanbul'da köprü kapatıldı! Bu yollara dikkat

İstanbul maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile birlikte bazı yollar saat 03.00'te ulaşıma kapatıldı.

İstanbul Maratonu ne zaman? İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı?
Yaşam

İstanbul Maratonu ne zaman? İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı?

İstanbul Maratonu güzergahı alternatif yollar | İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen, N Kolay'ın..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay