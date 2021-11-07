Fetih Vakfı bu kış Suriye’ye 100 TIR yardım gönderecek
Fetih İnsani Yardım Vakfı, İdlib'in güneyinde yoğun hava ve kara saldırılarına maruz kalan Cebeli Zaviye bölgesindeki ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda kolisi dağıttı.
Vakfın Suriye Çalışmaları Koordinatörü Şenol Topal, bu bölgenin oldukça sıkıntılı bir noktada bulunduğuna dikkati çekerek, “500 aileye gıda kolisi yardımında bulunduk, kolilerimizin içerisinde sıvı yağ, kahvaltılık besinler, salça ve kuru bakliyat gibi malzemeler yer alıyor. Kış mevsimi yaklaşıyor ve çalışmalarımız yoğunlaşacak. Hedefimiz Suriye'ye kış boyunca 100 tır dolusu insani yardım malzemesi ulaştırmak” dedi.