Fetih Hareketi, Hamas’la yapılan anlaşmaları onayladı

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, Fetih’in Merkez Komitesi, Devlet Başkanı Abbas’ın başkanlığında Ramallah’ta toplandı.



Toplantı sonrası yayımlanan açıklamada, İstanbul’da Hamas ile yapılan anlaşmaların oy birliğiyle onaylandığı belirtildi. Ulusal ortaklığın, geri dönüşü olmayan stratejik bir seçim olduğu aktarılan açıklamada, Filistin Kurtuluş Örgütü’ndeki siyasi sistemin tüm bileşenlerinde bu ortaklığı geliştirmenin zorunlu olduğu vurgulandı. Komite üyeleri, seçimle ilgili kararnameleri mümkün olan en kısa sürede çıkarmak için çalışmaya devam edecek.