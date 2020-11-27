Fetih-Der, İdlib’e 2 bin 500 koli gıda gönderdi
Fetih İlim Kültür ve Araştırma Derneği (Fetih-Der), Suriye'nin İdlib bölgesinde kamplarda yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere 2 bin 500 gıda kolisi gönderdi.
Dernek Başkanı Yılmaz Bulat, bağışçıların destekleriyle Suriyelileri yalnız bırakmadıklarını belirterek, "Kış mevsiminin yaklaşmasıyla yine bir kampanya başlatıyoruz. Bu kampanyamız kapsamında Aralık 2020 ve Şubat 2021 arasında Suriye'ye 100 TIR malzeme göndereceğiz. Bölgede kış mevsimi insanlar için oldukça zor geçiyor. Çadırlarda yaşayan sivillerin ciddi eksikleri var. Bu yüzden kış yardım kampanyamızın ilk çalışmasını Suriye'deki lojistik merkezimizden 2 bin 500 gıda kolisini kamplara göndererek başlatıyoruz" dedi.