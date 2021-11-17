15 Temmuz hain darbe girişiminin emrine veren Fethullah Gülen'in zehirlendiği gelen haberler arasında. Peki, Fethullah Gülen öldü mü?

Fethullah Gülen öldürüldü mü?

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in zehirlenerek öldüğü ileri sürüldü. Sosyal medyada yer alan iddalara göre ABD Pensilvanya Saylorsburg'ta hareketli saatlerin yaşanıyor. Takvim’de yer alan habere göre, Twitter'da bir sosyal medya kullanıcısının iddiasına göre Gülen'in yıllardır yanından ayırmadığı "sır küpü" Cevdet Türkyolu'nun, yanına sızan bir Türk istihbaratçısı Gülen'i zehirleyerek öldürdü. Söz konusu kullanıcının iddiasına göre Gülen'in yanında yer alan Cevdet Türkyolu'da kendini asarak intihar etti.

Yaşanan gelişmelerin ardından örgüttün iştişare heyetinin toplandığı ve durumu değerlendirdiği ileri sürüldü. Konu hakkında hiçbir açıklama yapılmadı.

Avukat Burak Bekiroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "16 saattir tüm yazdıklarımı görüyorlar fakat böyle bir şey yok diyemiyorlar. Dikkat ettiyseniz ABD saatine göre gece 04.00 ve hepsi ayakta. Neden? Hoca dediğiniz hahambaşı zehirlendi orası kesin, midesini ve kanını temizleyebildiniz mi? Yaşıyor mu öldü mü? Açıklamaktan korkmayın" paylaşımında bulundu

Bu arada söz konusu evden bir kişinin çıkarılıp hastaneye götürüldüğü ileri sürüldü. Ancak hastaneye kimin kaldırıldığı da açıklanmadı. Ayrıca FETÖ’nün 'Gurbet Mezarlığı' adını verdiği alanda da gece boyu hareketli saatlerin yaşandığı öğrenildi.