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Fethiye’ye ’Adalet Ormanı’ için bin 600 fidan dikildi

Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde, Eldirek Mahallesi Değirmenbaşı mevkisinde 10 dönümlük alan belirlendi.

21 Mart 2019 Perşembe 15:59
Fethiye’ye ’Adalet Ormanı’ için bin 600 fidan dikildi

Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde, Eldirek Mahallesi Değirmenbaşı mevkisinde 10 dönümlük alan belirlendi.


Fidan dikme etkinliğine Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Adalet Komisyonu Başkanı, Mesut Şengönül, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Emre Süel, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Yılmaz Demirelli, TCSG-65 Bot Komutanı Yüzbaşı Ahmet Yakın, Orman işletme Müdürü Gürhan Zorlu, savcı ve hakimler ile denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler katıldı.


Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, “Bu hafta Orman haftası. Ağaç, fidan dikmek üzere burada buluştuk. İlçemizin yüzde 67’si ormanla kaplı. Fakat imza attığımız kalemden, oturduğumuz sandalyeye, masaya kadar her şey ağaçtan imal ediliyor. Dolayısıyla ormanlarımızı korumamız, kollamamız gerekiyor. Ormanların en büyük düşmanı insan. Ya ateş yakarak ya sigara izmariti atarak ormanların yok edilmesini gözlemliyoruz. Bu anlamda ormanların korunması için birey olarak üstümüze düşen görevi yerine getireceğiz” dedi.


Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma yükümlülüğü ile; yükümlünün kurallara uyma becerisi ve çalışma disiplini kazanması, başkalarının haklarına saygı göstermesi, zamanı planlaması, bir meslek edinerek kendi işini kurması veya bir iş edinmesinin amaçlandığı ifade etti. Eker,“Bu kapsamda Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliği çerçevesinde 2019 yılı Mart ayı boyunca infaz uygulamaları kapsamında, Türkiye eş zamanlı olarak Orman Haftası’nın ilk günü olan 21 Mart tarihinde tüm Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde ve Açık Ceza İnfaz Kurumlarında, Orman Bölge Müdürlükleri ile işbirliği yapılarak “Adalet Ormanı” oluşturuluyor. Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzdeki hükümlüleri ücretsiz kamuya yararlı işlerde çalıştırma etkinliği her zaman var. Yarıyıl tatilinde okulları tadilat ve boya yaptırdık. Bu kapsamda da böyle bir alanı 21 Mart’ta Fethiye’ye kazandırmaktan mutluyuz” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:59
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