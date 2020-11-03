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Aktüel Fethiye'de yaralı bulunan yeşil deniz kaplumbağası yavrusu tedaviye alındı
Aktüel

Fethiye'de yaralı bulunan yeşil deniz kaplumbağası yavrusu tedaviye alındı

"Berrak" adı verilen 3 kilogram ağırlığındaki kaplumbağanın olta iğnesi yuttuğu belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-11-03 13:47:17 -
Fethiye'de yaralı bulunan yeşil deniz kaplumbağası yavrusu tedaviye alındı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaralı bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki yeşil deniz kaplumbağası yavrusu, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedaviye alındı.

Ölüdeniz Plajı'ndaki su sporları merkezinin çalışanları, denizde misinaya dolanmış kaplumbağa yavrusu olduğunu fark etti.

Yaraları nedeniyle yüzemeyen kaplumbağayı kıyıya çıkaran hayvanseverler, durumu DEKAMER görevlilerine bildirdi.

Ortaca ilçesindeki DEKAMER'e götürülen yavrunun tedavisine başlandı.

"Berrak" adı verilen 3 kilogram ağırlığındaki kaplumbağanın olta iğnesi yuttuğu belirlendi.

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