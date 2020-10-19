  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fethiye'de yaralı bulunan oklu kirpi tedavi altına alındı
Aktüel

Fethiye'de yaralı bulunan oklu kirpi tedavi altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 17:53:49 -
Fethiye'de yaralı bulunan oklu kirpi tedavi altına alındı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaralı bulunan oklu kirpi, tedavi altına alındı.

Kayaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yaralı bir oklu kirpi olduğunu fark edenler, durumu Hayvan Destek ve Eğitim Derneğine (HAYDED) bildirdi.

Dernek görevlilerince ormanlık alandan alınarak hayvan ambulansına konulan kirpi, veteriner kliniğine götürüldü.

HAYDED Başkan Yardımcısı Baha Ünsal, gazetecilere yaptığı açıklamada, derneğin acil ihbar hattına gelen bilginin ardında yaralı hayvana ulaştıklarını söyledi.

Kirpinin vücudunda gözle görülebilen yaralar olduğunu belirten Ünsal, "Kirpinin tedavisine başlandı. Sokak hayvanlarına yardım için kurulan bir derneğiz. Daha önce ördek, martı gibi yaralı hayvanların tedavilerini yaptırdık. İlk kez bir oklu kirpiyle karşılaştık. İnşallah iyileştirip doğaya salacağız." diye konuştu.

Veteriner Osman Aydın Kara da oklu kirpinin yaralarının yırtıcı bir hayvanın saldırısı sonucu oluştuğunu ifade ederek, "Kısa sürede iyileşeceğini tahmin ediyoruz. Sağlığına kavuştuktan sonra Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerince doğaya salınacak." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu
Siyaset

Bakan Soylu "karanlıkta girdik" deyip sayıyı açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada geçen hafta Hakkari’de yapılan operasyonda 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini belir..
Rusya'dan yeni açıklama: Hem Karabağ'ı hem de diğer bölgeleri...
Dünya

Rusya'dan yeni açıklama: Hem Karabağ'ı hem de diğer bölgeleri...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ'daki sivil tesislere yönelik ateş ve saldırıların derhal durdurulması gerektiğini söyle..
İran'dan Türkiye'ye çağrı
Dünya

İran'dan Türkiye'ye çağrı

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Dağlık Karabağ'da yaşananlara ilişkin bir açıklama yaparak Türkiye'ye ilginç bir çağrıda bulundu..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay