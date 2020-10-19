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Aktüel Fethiye'de yağış sonrası denizin rengi değişti
Aktüel

Fethiye'de yağış sonrası denizin rengi değişti

Yeniakit Publisher
2020-10-19 14:55:54 -
Fethiye'de yağış sonrası denizin rengi değişti

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan yağışın ardından yağmur sularının yüksek kesimlerden getirdiği çamur nedeniyle denizin rengi değişti.

İlçede sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Murt deresiyle gelen çamurlu yağmur suyunun denize döküldüğü Çalış Plajı bölgesinde suyun rengi kahverengiye dönüştü.

Ortaya çıkan manzara, erozyon nedeniyle çok miktarda toprağın denize taşındığını gözler önüne serdi.

Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri, yağışların akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini bildirdi.

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