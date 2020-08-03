Fethiye'de villalara talep arttı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çok sayıda tatilci, kalabalık oteller yerine villa tipi yapıları bulunan turistik tesislere yöneliyor.
Salgından etkilenen sektörlerin başında gelen turizmde, normalleşme süreciyle hareketlilik başladı. Sağlık Bakanlığınca yayınlanan rehbere uygun tedbirleri hayata geçiren tesislere ilk olarak iç pazardan talep gelirken, haziranın sonundan itibaren de yurt dışı rezervasyonları alınmaya başlandı.
Önceki yıllarda otellerin yıldız sayısına, denize yakınlığına, havuz büyüklüğüne bakan tatilcilerin parametresine bu yıl salgın nedeniyle "koronavirüs tedbirleri" de girdi.
Bunların sonucunda geniş alana kurulu tesisler ile villa tipi hizmet veren otellere taleplerde, "doğal sosyal mesafe imkanı" sağlamasından dolayı artış oldu.