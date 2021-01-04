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Aktüel Fethiye'de sahte içkiden zehirlendiğinden şüphelenilen 2 kişi öldü
Aktüel

Fethiye'de sahte içkiden zehirlendiğinden şüphelenilen 2 kişi öldü

Olayla ilgili olarak sahte içki ürettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2021-01-04 19:00:13 -
Fethiye'de sahte içkiden zehirlendiğinden şüphelenilen 2 kişi öldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti.

Yanıklar Mahallesi'ndeki bir villada yaşayan R.M. (52) ve E.K. (56), alkol zehirlenmesi şüphesiyle Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahaleleri yapılan 2 kişi, durumlarının ağırlaşması üzerine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Müdahaleye rağmen kurtarılamayan R.M. ile E.K'nın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. ​​​​​​​

Fethiye Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, olayla ilgili sahte içki ürettikleri iddiasıyla R.T. ile Ö.O.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evinde yapılan aramada, alkol yapımında kullanılan çeşitli malzemeler, etil alkol ile bir miktar el yapımı içki ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.​​​​​​​

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