Fethiye'de Filistin'e destek yürüyüşü!

Fethiye Birlik ve İyilik Platformu tarafından Filistin'e destek amacıyla yürüyüş ve miting etkinliği düzenlendi.

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar önce Fethiye sahil bandında toplandı. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan yüzlerce kişi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için bir araya gelerek Beşkaza Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş boyunca, "Kahrolsun İsrail", "Katil İsrail Filistin’den defol", "Soykırıma hayır" ve "Fethiye burada Filistin'in yanında" gibi sloganlar atan grupların taşıdığı döviz ve pankartlar, Filistin halkının yaşadığı acılara dikkat çekti. Yürüyüş sırasında gökyüzünde Filistin bayrağı taşıyan bir paramotorun uçuşu da dikkat çekti.

Selanın ardından dualar okundu!

Yürüyüşün ardından Beşkaza Meydanı'na gelen kalabalık, burada düzenlenen mitinge katıldı. Meydanda kurulan sahnede çeşitli konuşmalar yapıldı.



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Konuşmacılar, Filistin halkının maruz kaldığı zulme dikkat çekerek uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Yapılan konuşmalarda birlik ve beraberlik mesajları verilirken, Filistin'e olan destek vurgulandı.

Mitingin sonunda, Filistin ve Gazze'de yaşamını yitirenler için sela okundu. Selanın ardından dualar edildi ve Filistin halkı için barış ve huzur temennilerinde bulunuldu. Etkinliğe Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş çeşitli siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve yerel halk etkinliğe katılarak destek verdi.