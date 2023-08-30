  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Apartmana yayılan koku dehşeti ortaya çıkardı

CHP'li Avcılar Belediyesi önünde işçi eylemi

İYİ Parti'den İstanbul ve Ankara açıklaması! İmamoğlu ve Yavaş için bakın ne dediler

Cihat Yaycı Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyareti duyurdu! 'Eğer doğruysa büyük skandal' dedi ve çılgına döndü

Aksakal'dan Akşener'e tepki: Güler misiniz, ağlar mısınız?

Mansur Yavaş şimdi de falcılığa başladı! Metrodaki 'üstün hizmet' alay konusu oldu

TOGG'a alçak saldırı! Böyle düşmanlık görülmedi

GÖKBEY için Türkiye'nin kapısını çaldılar! Çuvallar dolusu dolarlarla geliyorlar, çok ciddiler

Harita belirlendi! İşte il potansiyeli yüksek olan 67 ilçe

Binlerce kilometre ötedeki ülkeden Türkiye'ye görülmemiş teklif: Ülkemize gelin tarım yapalım
Yerel Fethiye'de ahşap atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Yerel

Fethiye'de ahşap atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2023-08-30 01:06:00 -
Fethiye'de ahşap atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ahşap atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

Karaçulha Mahallesi'ndeki atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile Fethiye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.

Alevler kısa sürede atölyede yapımı devam eden ahşap evleri sardı.

Ekiplerin müdahalesiyle güçlükle söndürülen yangın nedeniyle bazı ahşap evler küle döndü.

Kaynak: AA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23