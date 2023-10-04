Fethiye’de 33 düzensiz göçmen yakalandı
Fethiye açıklarında yasa dışı yollardan deniz yolu ile Yunanistan adalarına geçiş yapmak isteyen 33 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alan Sahil Güvenlik ekipleri hareketli lastik botu durdurdu. Lastik içinde 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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