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Fethi Yaşar Karşıyakalılarla buluştu

CHP Yenimahalle Belediye Başkan adayı Fethi Yaşar, Karşıyaka Mahallesi’nde halka seslendi.

05 Mart 2019 Salı 11:58
Fethi Yaşar Karşıyakalılarla buluştu

CHP Yenimahalle Belediye Başkan adayı Fethi Yaşar, Karşıyaka Mahallesi’nde halka seslendi. Yaşar, "Bu seçimlerde, insanlar kendilerini kim iyi yönetecekse onu seçecekler" dedi.


Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Karşıyaka bölgesinde halkla bir araya geldi. İlk olarak Karşıyaka TOKİ Blokları’nda halka seslenen Yaşar, daha sonra Karşıyaka Seçim Bürosu’nun açılışını gerçekleştirdi.


Karşıyaka’da çalışmalarını sürdüren Yaşar’a halk yoğun ilgi gösterdi. Karşıyakalılara seslenen Yaşar, "Bu seçimlerde, insanlar kendilerini kim iyi yönetecekse onu seçecekler. Kentlerde sizlerin parasıyla size kim doğru hizmeti götürecekse, onları seçeceksiniz" dedi.


Karşıyaka için düşündükleri projelerin bölgeye değer katacağını aktaran Yaşar, "Yenimahalle Belediyesi olarak tarihin en yüksek bütçeli projesini bu bölgeye kazandırdık. Bu projede kadınlar, çocuklar, gençler için birçok donatı bulunacak. İçinde, kreş, engelli kreşi, YENİMEK, hamam, düğün salonu bulunacak. Bölgenin ihtiyacı olan her şey burada olacak" diye konuştu.


Yaşar, "Bizler yemek sofralarından ’Allah devlete zeval vermesin’ diye, dua ederek kalkanlardanız" diyerek sözlerine şöyle devam etti, "10 yıldır nikah masalarında yemek sofralarında Allah devlete zeval vermesin, vatanımızın bölünmez bütünlüğü korunsun diye insanlara öğütte bulunuyorum. Kimse benim vatanseverliğimi tartışamaz. Şimdi seçimlerin sonucunda devletin beka sorunu olacağını ifade ediyorlar. Televizyonlarda insanları sahte gündemlerle uğraştırıyorlar. Bu seçimlerin sonucunda böyle bir durum yaşanmayacak. İnsanlar kendilerine daha iyi kim hizmet edecekse onu seçecek. Kaybeden de Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşı kazanan da. Ben bugüne kadar Mustafa Kemal Atatürk’ün ışıklı yolundan gittim. Bundan sonra da bu yoldan gitmeye devam edeceğim. Kimse benim vatana olan sevgimi sorgulayamaz."


Yenimahalle’de, 10 yılda birçok yenilik yaptıklarını kaydeden Yaşar, "Göreve geldiğimde Yenimahalle’de bir şeyleri değiştirmem gerektiğine olan inancımla çalışmalara başladım. 10 yılda birçok projeyi Yenimahalle’ye kazandırdık. Kadınlar, çocuklar, gençler için birçok proje yaptık. Yenimahalleli bilinci oluşturmaya çalıştık. Kimseyi ötekileştirmedik. Cami de yaptım, cemevi de yaptım. Bunların sonucunda da şu anda Yenimahalle Ankara’da en çok göç alan ilçelerden birisi konumuna geldi. Altındağ’dan, Mamak’tan, Keçiören’den insanlar Yenimahalle’ye yaşamak için geliyorlar" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 11:58
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