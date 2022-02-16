Fetani Battal kimdir, nereli kaç yaşında? Fetani Battal hangi partiden, hangi ilin milletvekili?
AK Parti Milletvekili Fetani Battal, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) çalışmaları sırasında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Fetani Battal, ameliyata alındı. Peki Fetani Battal kimdir? Fetani Battal nereli kaç yaşında? Fetani Battal hangi ilin milletvekili?
AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) çalışmaları sırasında kalp krizi geçirdi. Peki Fetani Battal kimdir, nereli kaç yaşında? İşte, AK Parti Milletvekili Fetani Battal'ın biyografisi...
Fetani Battal kimdir?
Fetani Battal 1963 yılında Bayburt'ta doğdu Babasının adı Süleyman, annesinin adı Firdes'tir. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü mezunudur. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi 22., 23. ve 27. Dönem Bayburt Milletvekilliği yapmıştır. İngilizce bilen, evli ve üç çocuk babasıdır.