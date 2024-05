Festivallere para akmasın

HABER MERKEZİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıkladığı ‘Tasarruf’ tedbirleri kapsamında kamu harcamalarına her alanda sınırlama getirilirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı söz konusu uygulamadan etkilenmedi. Sözde ‘sanat’ adı altında her türlü ahlaksızlığın büyük bir marifet gibi sergilendiği rezil tiyatro oyunlarını destekleyen Bakanlık, şimdi de kesenin ağzını sözde “Kültür Yolu Festivali” için açtı. 13 Nisan’da Adana’da başlayan ve 16 şehirde 8 ay boyunca süreceği ifade edilen festival kapsamında milyarlarca liralık devasa bir bütçeyle 7 bin adet etkinliğin gerçekleştirileceği öğrenildi. Adeta “ahlaksızlık geçidi” olarak anılan ve Brezilya’daki Rio Karnavalını andıran sözde festivalin 25 Mayıs-2 Haziran arasında Şanlıurfa ile devam edeceği, 1-9 Haziran, 8-16 Haziran Samsun, 22-30 Haziran Trabzon, 29 Haziran 7 Temmuz Van, 2-11 Ağustos Nevşehir, 17-25 Ağustos Erzurum, 31 Ağustos 8 Eylül Çanakkale, 14 -22 Eylül Gaziantep, 21-29 Eylül Ankara, 21-29 Eylül Konya, 28 Eylül 6 Ekim İstanbul, 12-20 Ekim Diyarbakır, 26 Ekim 3 Kasım İzmir ve 2-10 Kasım Antalya’da son bulacağı açıklandı. Skandal etkinliğin Genel Müdür Yardımcısı Levent Aydın’ın onayından geçtiği belirtildi. Her fırsatta tasarruf çağrısı yapan Başkan Erdoğan’a rağmen bu kadar büyük bütçeyle kimler tarafından nasıl tasarlanıyor sorusunu akıllara getirdi. Öte yandan, gazetemiz akit daha önce de bakanlık yetkililerin Türk aile yapısını ve toplumun ruh kökünü hedef alan tiyatro oyunlarının bakanlık eliyle fonlandığını belgelemişti.