Festivaldeki gençleri İsrail ordusunun vurduğu ortaya çıktı!

İsrail ordusunun apache saldırı helikopterlerinin pilotları, 7 Ekim'de Siderot'ta düzenlenen Supernova müzik festivali baskınından kaçan İsraillileri kendilerinin açtığı ateş sonucu öldüklerini itiraf etti. Saldırı, işgal ordusuna ait helikopterlerin kamera kayıtlarıyla da görüntülendi.

Middle East Monitor'un haberinde, 7 Ekim'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları tarafından düzenlenen "Aksa Tufanı Operasyonu" sırasında yaşanan karışıklığa müdahalede bulunan İsrail ordusuna ait helikopter pilotlarının ifadelerine yer verildi.

İsrail'in 7 Ekim'de Hamas militanlarıyla girdiği çatışmaya ilişkin ordu mensubu tanıkların ilk ifadeleri, sürpriz saldırıyı kontrol altına almak için çaresiz kalan İsrail birliklerinin ağır silahlarla ayrım gözetmeksizin kendi vatandaşlarına ateş açtığını ve potansiyel olarak çok sayıda İsraillinin açılan "dost ateşi" nedeniyle öldürüldüğünü gösteriyor.

The Grayzone tarafından derlenen görgü tanıklarının ve İsrailli kaynakların ifadeleri, İsrail tarafının 7 Ekim'de yaşanan olaylar hakkında anlattıklarıyla çelişiyor.

İşgal devleti, Hamas tarafından gerçekleştirildiğini iddia ettiği katliamın tüm ayrıntılarını açıklamayı reddederken, şu ana kadar saldırıyla ilgili yalnızca sınırlı bilgiler yayınladı.

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İsrail tarafından yayılan Hamas militanlarının 7 Ekim'de 40 bebeğin kafasını kestiği yönündeki doğrulanmamış iddialar hakkında konuşan uzmanlarca, bu propagandanın, Gazze'deki 2,2 milyon insanı toplu olarak cezalandırılması için İsrail'e sempati toplamak amacıyla tasarlandığı gerekçesiyle reddedildi.

Öte yandan The Grayzone tarafından olayların daha yakından incelenmesi, hikayeyi farklı bir şekilde ortaya koyuyor.

İsrail ordusunun çok sayıda sivil ölümünün sorumluluğunu üstlendiği bir hikaye...

Ortaya çıkan ayrıntılar yalnızca İsrail hükümetinin anlatımıyla çelişmekle kalmıyor, aynı zamanda savaşın kaosu içinde İsrail ordusunun pervasız ateşinin muhtemelen İsrailliler arasında önemli kayıplara yol açtığını da gösteriyor.

Kibbutz Be'eri'de bölge sakinleri ile ordu arasında bir yardım hattı kuran güvenlik koordinatörü Tuval Escapa'ya göre, "İsrailli komutanlar, rehinelerle birlikte teröristleri de ortadan kaldırmak için evlerinde bulunanların üzerine bomba atmak da dahil olmak üzere "zor kararlar" aldı."

Bu saldırı, Be'eri'deki rehine çatışmasından sağ kurtulan İsrailli sivil Yasmin Porat tarafından doğrulandı. Porat, yoğun çatışmalar sırasında İsrail Özel Kuvvetlerinin geri kalan tüm rehineleri ve teslim olan iki Kassam Tugayları savaşçısını tank mermileri ve çılgın silahlarla "kesinlikle" öldürdüğünü belirtti.

Porat, İsrail güçleri binaya saldırmadan önce Hamas militanlarının rehinelere nasıl "son derece insani" davrandığını, amacının onları yalnızca Gazze'ye götürmek olduğunu hatırlattı.

Kaotik çatışmada ortağının vurulmadan önce diğer rehinelerle birlikte hala hayatta olduğuna tanık oldu. Kibutzların içinde kaydedilen diğer videoların, muhtemelen İsrail ordusunun doğrudan evlere ateşlediği tank mermilerinden kaynaklanan molozlarla örtülü cesetleri gösterdiği söyleniyor.

Bir diğer tanıklık, SüperNova müzik festivali alanına düzenlenen Hamas saldırısından kaçtıktan sonra neredeyse öldürülmek üzere olduğunu anlatan tanık Danielle Rachiel'den geldi:

Rachiel, güvenli bir yere doğru giderken İsrail güvenlik güçlerinin, kendisini İsrailli olarak tanıtmak için İbranice bağırıncaya kadar doğrudan aracına ateş edildiğini söyledi.

İsrail haber kaynağı Yedioth Aharanoth'un ise, 7 Ekim'de yaşananlarla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Pilotlar, işgal altındaki karakollar ve yerleşim birimlerinde kimin terörist, kimin asker veya sivil olduğunu ayırt etmekte büyük zorluk yaşandığını fark etti… Binlerce teröriste karşı ateş açma oranı ilk başta muazzamdı ve ancak belirli bir noktada pilotlar saldırıları yavaşlatmaya ve hedefleri dikkatlice seçmeye başladılar."

Bu arada yerleşim yerlerininden alınan görüntüler, İsrail'in yıllar boyunca Gazze'yi tekrar tekrar bombalamasına benzeyen mutlak bir yıkımı gösteriyor. Apaçi helikopter pilotları, hedeflere dair istihbarat olmadan sürekli ateş ettiklerini itiraf ederken, tank mürettebatına da, içeride potansiyel olarak İsrailli rehinelerin olup olmadığına bakılmaksızın evleri bombalamalarının emredildiğini söylediler.

Güçlü bombaların patlamasıyla yıkılan bir evin enkazının altında bulunan İsraillilerin cesetlerinin tank mermilerinden kaynaklandığı söyleniyor. İsrail güvenlik güçleri, Hamas'ın silahlı saldırganları zannettikleri kaçan İsraillilere de ateş açtı.

Uzmanlar, İsrail hükümetinin yanmış cesetlere ve “tanınamayacak kadar yakılmış cesetlere” ilişkin en korkunç fotoğraflarından bazılarının aslında İsrail'in neden olduğu kayıpları tasvir edebileceğini düşünüyor.

Şüpheli görüntülerden birinde ise, bazılarının bu şekilde atılan Kassam Tugayları savaşçılarına ait olabileceği öne sürülen yanmış cesetlerle dolu bir çöp konteynırı görülüyordu.

İsrailli yetkililer, uluslararası taraftar toplamak için yanmış ceset görüntülerini kullanıyor ancak raporda belirtildiği gibi, korkunç görüntülerin Kassam Tugayları savaşçılarına ait olması daha muhtemel.

Tanıklıklar, savaşın hararetinde İsrail birliklerinin muhtemelen sivil bölgelere ve evlere ayrım gözetmeksizin ateş açmaya başvurduğunu ve bunun da sayısız önlenebilir İsrail ölümüyle sonuçlandığını gösteriyor.